Lampard: Chelsea të luftojë për Champions League, mrekullitë mund të ndodhin

Chelsea beson te mrekullia e kualifikimit në gjysmëfinale të Champions League, teksa është mundur 2-0 në aktin e parë ndaj Real Madrid. Në prag të këtij takimi, trajneri i londinezëve, Frank Lampard i është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.









A është thyer ekipit? Kalimi në fazën tjetër të Championsit do të ishte gjëja më e madhe për Çelsin?

“Nuk jemi aty ku do të donim, por fjala ‘thyer’ mund të jetë e tepruar. Ka një realitet në Premier Ligë që ne do të përpiqemi ta ndryshojmë. Ne duhet t’u tregojmë të gjithëve se jemi të aftë për të luftuar. Nuk mendoj se do të kishte gjë më të mirë se sa të fitonim Ligën e Kampioneve, pasi ne e kemi bërë dhe herë të tjera me Barcelonën, Napolin… Duhet të luftojmë për ta arritur atë, dhe nëse do ta arrijmë me siguri do të jetë e veçantë”.

Si është marrëdhënia me pronarin në dhomat e zhveshjes?

“Jam rehat me të. Për mua do të ketë kritika nga ai. Kur një pronar është shumë i interesuar për ekipin është gjë e mirë. Nuk mendoj se është një gjë e keqe. Unë nuk kam asnjë problem me të. Tod Bohli foli me lojtarët dhe kjo tregon pasionin që më pëlqen”.

Si do të jetë atmosfera në stadium për ndeshjen ndaj Real Madridit?

“Nuk kam dyshim se do të jetë pozitive. Kam qenë shumë herë për të kuptuar se atmosfera do të jetë e mrekullueshme. Ata mund të na ndihmojnë dhe jam i sigurt se do të luajnë rolin e tyre.”

Po për shanset e Çelsit, çfarë mund të na thoni?

“Gjithçka është e mundur në futboll. Unë mendoj se duhet të jeni të kujdesshëm kur e krahasoni atë me rastet dhe kohët e kaluara, ka gjithmonë një histori të kaluar. Duhet të fokusohemi aty ku jemi tani dhe të mendojmë se gjithçka është e mundur”.

Si e shpjegoni forcën dhe konkurrencën e Real Madridit në Champions?

“Unë nuk e di saktësisht historinë e Real Madridit nga brenda, por e njoh trajnerin e tyre nga puna me të. Ai ka një grup lojtarësh që kanë luajtur së bashku për shumë vite. Ata gjithashtu kanë talent individual dhe lojtarë të veçantë, të cilët në këtë nivel mund të jenë vendimtar”.

Çfarë mund të na thoni për diskutimet mes Tod Bohlit dhe tifozëve në tribuna?

“Tifozët tregojnë pasion. Ne kemi qenë me fat që kemi fituar shumë për shumë vite. Mendoj se pasioni vjen nga të dyja palët. Kur sheh proçeset e Premier Ligës të gjithë vënë në pikëpyetje fillimet. Duhet të bashkosh pasionin dhe të punosh në të njëjtin drejtim”.

A mund të japin më shumë lojtarët?

“Nuk e vë në dyshim përfshirjen e lojtarëve. Është shumë e lehtë të arrish atë pikë nga jashtë, por ka shumë faktorë që ndikojnë në ekip. Fiziku është një pjesë e rëndësishme e lojës, por ka edhe gjëra të tjera. Ne përpiqemi të marrim rezultate të shpejta dhe për këtë na duhet kohë”.

Mundësia e fundit për të shpëtuar sezonin?

“Jam shumë krenar që e drejtoj këtë ekip. Çelsi ka ende një shans për të fituar ndeshje. Çdo ndeshje që na mbetet për të luajtur (Brentford, Mançester Siti, Njukastëll) duhet të jetë një finale e madhe dhe e rëndësishme për ne”.