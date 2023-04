Marrëveshjet e arta dhe konflikti për pronat e shumta, ja personi që i mori jetën Miriam Ulens baroneshës që banonte në Porto Heli

Baronesha Miriam Ullens duhet të jetë ndjerë disi e shqetësuar të mërkurën e fundit të marsit, kur kalendari lexonte 29 të muajit, pas debatit të saj të ashpër me Nicholas Ullens.









Djali i burrit të saj të pasur nga martesa e tij e parë sapo kishte dalë nga shtëpia e tyre në një periferi të Brukselit, pas një sherri të madh për pronën e tyre, që sigurisht nuk ishte e para, por do të ishte e fundit për gruan mbresëlënëse që dashuronte.

Kur çifti kanë dalë nga hyrja e banesës së tyre, Nikolla i ka përplasur me makinën e tij dhe ka zbritur menjëherë dhe ka nisur të qëllojë nga afër.

Si një ish-operativ i Shërbimit Sekret belg ishte shumë e vështirë për të humbur, kështu që katër nga nëntë plumbat që ai qëlloi goditën Miriamin në kokë dhe një e goditi babain e saj në këmbë.

Jetseteri vdiq në vend, bashkëshorti i saj filloi të bërtiste i tronditur nga pamja dhe djali i pashqetësuar hipi në makinën e tij dhe u nis për në Komisariatin më të afërt, ku u dorëzua.

Vrasja e baroneshës tronditi jo vetëm miqtë e saj të famshëm, mes të cilëve mbreti Charles dhe kreu i Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde dhe jet setters të njohur në mbarë botën, por ajo tronditi edhe miqtë e saj grekë në Porto Heli, ku vazhdimisht kalonte periudha të gjata verore me njeriun që shënoi jetën e saj, fëmijët dhe nipërit e saj.

Thrilleri i pronave

Lajmi i vrasjes së saj udhëtoi shumë shpejt në Hermione, ku çifti ishte në marrëdhënie miqësore me anëtarët e familjeve kryesisht detare nga qyteti. Në të njëjtën kohë, detaje të panjohura të kësaj tragjedie familjare po shpalosen ende çdo ditë, pasi motra e Nicolas, Brigitte Ulens, shpërtheu kundër njerkës së saj të vdekur vetëm 24 orë pas vrasjes. “Kjo grua na tjetërsoi, mërziti familjen dhe donte gjithçka për vete”, tha vajza e baronit multimilioner.

Duke folur për gazetën “Nieuwsblad” ai theksoi se gota u tejmbush kur morën vesh se Miriami donte të shiste shtëpinë e familjes së tyre: “Të mërkurën (29 mars) situata doli jashtë kontrollit. Familja jonë është shkatërruar prej vitesh, por vetëm një gjë kishte rëndësi për Miriamin: ajo donte pasurinë e familjes për vete dhe mendimi ynë nuk kishte fare rëndësi”. Ai po ashtu ka theksuar se njerka e tyre “e ka ndaluar babain tonë të ketë kontakt me ne. Vitet e fundit gjendja e tij e shëndetit mendor është përkeqësuar mjaft dhe ajo ka shfrytëzuar rastin për ta përfituar. Mjafton të thuhet se ai sapo kishte nxjerrë në shitje shtëpinë e familjes së tij.’ E pyetur nga gazetari se çfarë do të bënte Miriami me paratë e shitjes, Brigitte u përgjigj thatë: “Nuk e di, por mendoj se do t’i mbante për vete”.

Në të njëjtën kohë, babai i saj po shërohet nga një plagë në këmbë, e cila rezultoi të ishte jo aq e rëndë, por ende është i tronditur nga vrasja e gruas së tij që ndodhi para syve të tij, të ekzekutuar nga vetë djali i tij. Varrimi i gruas fatkeqe u bë të premten më 31 mars në rreth të mbyllur. Përveç familjes dhe të afërmve,Të pranishëm ishin edhe pak miq shumë të ngushtë të çiftit , një çift që nuk e lanë kurrë këtë luftë mizore civile brendafamiljare dhe trilerin me pasurinë e baronit, i cili është një nga koleksionistët më të mëdhenj të artit modern.

Disa në Porto Heli e kujtojnë atë duke buzëqeshur duke shëtitur me gruan e tij apo duke fluturuar drejt Spetses për ushqim me skaf, ndërkohë që nuk ishin të pakta rastet kur vila që merrte me qira çdo vit priste miq dhe të afërm. Por jo dy fëmijët nga martesa e tij e parë, nga të cilët thuhet se ishte ndarë vite më parë, zhvillim për të cilin vajza dhe djali i tij fajësuan Miriamin.

Brigitte nuk e fali kurrë gruan mahnitëse me të cilën babai i saj u dashurua kokë e këmbë në vitin 1999, kur e vuri sytë për herë të parë në jetën e tij, diçka që të gjithë e kuptuan në ditën e varrimit të saj, ku vajza e një aristokrati belg nuk e bëri. hezitoni të deklaroni se ” ajo gruaja solli murtajën në familje”, duke shtuar prerazi se vëllai i saj, autori, pavarësisht aktit të tij, është një person i mirë.

Marrëveshjet e arta dhe investimet në art

Në një intervistë që dha për “Wall Street Journal” në vitin 2013, Guy Ulens theksoi se “rezidenca jonë kryesore është një avion lear dhe një varkë”, duke dashur të tregojë se së bashku me Miriamin kanë udhëtuar thuajse. vazhdimisht në mbarë botën. Ata e bënë këtë jo vetëm për pushime, por edhe për të vizituar qendra të ndryshme kulturore që kishin themeluar, ndërkohë që të dy ishin filantropë dhe ndërtuan një jetimore dhe një shkollë në Katmandu të Nepalit.

Baroni mbahet mend ende për disa marrëveshje të profilit të lartë, si shitja e një rafinerie të madhe panxhar sheqeri në pronësi të familjes së tij për 1 miliard dollarë. Kjo ishte në fillim të viteve ’90 kur ai u takua me Miriam dhe ishte i martuar me gruan e tij të parë, kështu që u deshën disa vite që ata të ishin bashkë. Ata u martuan në vitin 1999, kur kompania e tij familjare Artal bleu zinxhirin WeightWatchers për 735 milionë dollarë, një marrëveshje që vite më vonë u përshkrua nga Forbes si një nga marrëveshjet më të mira të të gjitha kohërave.

Një artdashës, ai konsiderohet ndër të parët që ka investuar së bashku me bashkëshorten e tij për krijuesit kinezë, ndërsa vitin e kaluar çifti ekspozoi më shumë se një duzinë pikturash të Jean-Michel Basquiat dhe Keith Haring. Ata tradicionalisht i kaluan pushimet në shtëpinë e tyre në Gstaad, përpara se të niseshin me avionin e tyre privat në Bahamas për pak kohë relaksuese nën diell. Nga Hamptons dhe Aspen në Venecia, Oman dhe Dubai, Miriam dhe Guy shijuan jetën si kozmopolitë të vërtetë.

Vera e tyre, megjithatë, kishte gjithmonë një ngjyrë greke, pasi prej vitesh ata morën me qira një vilë mahnitëse në Porto Heli, e cila ishte një nga destinacionet e tyre më të preferuara . Ata shpesh strehonin dy fëmijët e saj, Miriam ose Mimi, siç e thërrisnin të gjithë, dhe nipërit e saj, të cilët i pëlqente t’i përkëdhelte.

Në ishujt grekë me “Dragonin e Kuq”

Ata gjithashtu udhëtonin shpesh në ishujt grekë me “Dragonin e Kuq”, një skunë e mrekullueshme me vela 52 metra e gjatë, e cila nganjëherë quhet Spetses, një ishull ku ata gjithashtu merrnin me qira për periudha të gjata. e kohës një vilë për pushimet e tyre, ndërsa darkuan në “Tarsanas” dhe i pëlqenin shëtitjet në Portin e Vjetër. Emri i aristokratit belg ishte dëgjuar për herë të parë pesë vite më parë, kur disa filluan të thoshin se ishte ai që bleu vilën e Stavros Psycharis në zonë.

Këtë e ka mohuar vetë ai në një darkë miqësore, duke thënë se nuk dëshiron të blinte një banesë të përhershme në Porto Heli, duke preferuar një qira afatgjatë, pasi udhëtonte vazhdimisht me bashkëshorten. Madje, shpesh zgjidhnin të largoheshin me helikopter nga Agios Emilianos, zakonisht kur u bë ndonjë udhëtim i minutës së fundit, i cili i çonte në “Eleftherios Venizelos”, ku i priste avioni i tyre privat. I vetmi gjemb në këtë jetë të shkujdesur ishte marrëdhënia e fëmijëve të baronit me njerkën e tyre 70-vjeçare, sipas Brigitte Ulens.

Largësia e babait të tyre, për të cilën ata fajësuan Miriamin, solli tensionet e para, të cilat kulmuan vitet e fundit, derisa Nikolla fjalë për fjalë u bë i pasiguruar dhe vendosi t’i jepte fund një herë e mirë gruas që ai konsideronte se po i hiqte trashëgiminë e ligjshme. Të hënën ai do të dalë para hetuesisë për të dhënë shpjegimet e tij dhe për të justifikuar – për aq sa është e mundur – vrasjen e njerkës me katër plumba në kokë. Megjithatë, baroni, i cili pa gruan e jetës së tij të ekzekutuar para syve nga djali i tij, nuk dëshiron ta shohë më kurrë në jetën e tij.

