Rita Ora dëshiron që njerëzit të kujtojnë se ajo shkoi në Mbretërinë e Bashkuar si refugjate

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora ka shpjeguar pse dëshiron t’i kujtojë publikut se ka qenë refugjate para se të bëhej një superstar botëror.









Sipas medias britanike Metro.com, 32-vjeçarja u largua nga vendi i saj i lindjes, Kosova në fillim të viteve ’90 përpara se të kërkonte strehim në MB.

Pas 10 vitesh në industrinë e muzikës, ajo mendoi se ishte e rëndësishme të përhapte histori pozitive për refugjatët dhe t’i kujtonte të gjithëve se nga vinte. Ajo foli për të kaluarën e saj në një intervistë të re me Big Issue dhe rrëfeu udhëtimet e saj në Mbretërinë e Bashkuar para se të bëhej super e famshme.

Ylli i popit zbuloi: “Në këtë pikë të karrierës sime, ndjeva se ishte e rëndësishme t’i kujtoja publikut, si dhe vetes, udhëtimin”.

Rita vazhdoi duke thënë se donte të nënvizonte ‘perceptimin e njerëzve për një vajzë si unë që vjen nga një vend i botës së tretë si Kosova, dhe po, të qenit refugjat dhe të vinte në MB dhe ëndrrat e mia të realizoheshin’.

Këngëtarja ‘Let You Love Me’ foli për mundësitë e saj dhe vuri në dukje rëndësinë e ruajtjes së gjithçkaje që i është dhënë deri më tani.

“Nëse nuk do të kisha mundësi të shkoja në Londër dhe prindërit e mi nuk do ta bënin atë ndryshim të guximshëm, nuk do të mund të isha ulur këtu dhe të flisja me Norman Cook, një nga heronjtë e mi të preferuar”.