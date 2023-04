SpaceX: Elon Musk gati për nisjen historike të raketës gjigante (LIVE)

Gjithçka duket se është gati në Starbase , baza hapësinore e kompanisë SpaceX të miliarderit Elon Musk në Boca Chica, Teksas, për testin e parë historik orbital të raketës gjigante të projektuar për të çuar njerëzit në Hënë dhe Mars, të quajtur me vend Starship .









SpaceX planifikon të kryejë nisjen në orën 16:20 me orën greke, brenda një dritareje kohore prej 150 minutash që mbyllet në orën 17:30 me kohën e Greqisë. Imazhi i drejtpërdrejtë nga transmetimi në internet i kompanisë filloi të transmetohej rreth 45 minuta para nisjes.

Starship gjigant 120 metra i gjatë ka qenë në Starbase që nga 5 prilli për testim. Sistemi përbëhet nga dy pjesë: raketa e fuqishme Super Heavy dhe Starship kryesor në krye.

Raketa Super Heavy është më e fuqishmja e ndërtuar ndonjëherë dhe përmban jo një, jo dy por… 33 motorë të tipit Raptor . Këto do të përdoren për të nisur të gjithë sistemin dhe do të fiken 169 sekonda pas nisjes. Tre sekonda më vonë Starship do të ndahet nga Super Heavy për të vazhduar pjesën tjetër të fluturimit me gjashtë motorët e tij Raptor. Faza e parë e raketës do të ulet rreth 32 kilometra larg bregut në Gjirin e Meksikës tetë minuta pas lëshimit.

Ndërkohë, nëse gjithçka shkon sipas planit, Starship do të arrijë afër asaj që quhet shpejtësi orbitale , rreth 28,000 km/h, në një lartësi prej rreth 150 miljesh.

Starship do të bëjë një rihyrje me shpejtësi të lartë në atmosferën e Tokës dhe, nëse gjithçka shkon mirë, do të ulet rreth 100 km larg bregut veriperëndimor të Kauait në arkipelagun Havai. Kjo është planifikuar të ndodhë 90 minuta pas ngritjes nga Boca Chica.

Fluturimi testues synon të ofrojë shumë informacione të vlefshme për SpaceX pasi duket se Starship do të jetë plotësisht funksional. Me fjalë të tjera, është një hap tjetër në një rrugë të gjatë drejt funksionimit të plotë të raketës.

Starship është projektuar që të jetë në gjendje të transportojë një ekuipazh deri në 100 persona, ose një ngarkesë deri në 100 tonë, në planetin Mars. Për qëllimet e testit të sotëm supozohet se nuk do të ketë ngarkesë.

Të dy raketat Super Heavy dhe Starship janë projektuar të jenë plotësisht të ripërdorshme, por ky do të jetë i vetmi fluturim si për raketën Super Heavy, të quajtur “Booster 7” dhe “Starship”, me emrin “Anija 24”.

Me fjalë të tjera, të dy automjetet nuk do të bëjnë uljet spektakolare vertikale me të cilat jemi mësuar me fazat e para të raketave Falcon 9 dhe Falcon Heavy të SpaceX.