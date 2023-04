Suvenire dhe shishe të shtrenjta vere/ Zbuloni kasafortën e dhuratave të Parlamentit Evropian

Poshtë një korridori të lakuar në katin pestë, ka një kthinë të errët që fsheh një derë të pashënuar.









Ky është vendi i fundit i pushimit për ryshfetet e mundshme të Parlamentit Evropian.

Dhoma e fshehtë është e mbushur plot me dhurata diplomatike, të gjitha të etiketuara me kujdes dhe të lira që lëngojnë në harresë burokratike nën çelës – as të pranuara dhe as të refuzuara.

Ka të pasurit; këtu është e çuditshmja. Një dollap përmban një orë dore tajvaneze dhënë një ligjvënësi polak të BE-së. Një tjetër mban një tenxhere me mustardë franceze, një derë miniaturë të Arabisë Saudite dhe një pllakë përkujtimore nga parlamenti indonezian.

Shishe të shtrenjta verë, lodra për fëmijë, kufje me valë, libra, artikuj shkrimi, figurina – pesë kontejnerë pluhuri janë të mbushura me dhuratat e falsifikuara që qeveritë dhe parlamentet nga e gjithë globi u kanë derdhur ligjvënësve të BE-së.

Kripta – në thelb një dollap i lavdëruar i portierit – ka qëndruar kryesisht i patrazuar që nga fillimi i koleksionit pothuajse 15 vjet më parë. Por në muajt e fundit, ajo ka marrë një rëndësi të re për shkak të zbulimeve mbi ryshfetet e supozuara që vende si Katari, Maroku dhe Mauritania po dërgonin te ligjvënësit e BE-së.

Skandali, i quajtur Katargate, ka nxitur kërkime brenda Parlamentit, i cili tani po debaton se si të rishikojë kodin e sjelljes që rregullon sjelljen e ligjvënësve – duke përfshirë atë që duhet të bëjnë kur u ofrohet një dhuratë.

Por këtu, në dhomën 55A031 të ndërtesës labirintike Paul-Henri Spaak, mbeten dhuratat e dhëna, por jo të marra.

Një dhomë shumë e vogël

Jashtë, nuk ka asnjë tregues se çfarë përmban dhoma. Është i kyçur përgjithmonë.

Përveç shpërblimeve të hequra, dhoma ruan skedarë të vjetër të MP.

Qasja e POLITICO në kasafortë u lehtësua nga zyra e eurodeputetit gjerman të Gjelbër Daniel Freund – përkrahës i zëshëm i rregullave më të ashpra të transparencës në institucion – plus tre zyrtarë të Parlamentit Evropian, duke përfshirë një zëdhënës.

Kripti është i aksesueshëm vetëm për një pjesë të vogël të nëpunësve civilë të Parlamentit – para së gjithash Pekka Nurminen, një burokrat finlandez me sjellje të butë, i cili në thelb është mbajtësi i dhuratave nga Parlamenti; mishërimi parlamentar i Smaug, dragoit që ruan një mal me thesar në J.R.R. Romani i Tolkien i vitit 1937, “The Hobbit”.

“Është pak antiklimatike nëse prisni një lloj thesari”, tha Nurminen, duke qëndruar në dyshemenë e linoleumit gërryes të kasafortës ndërsa klimatizimi kërcente në sfond.

Me deputetët që nxitojnë të deklarojnë shumë më tepër dhurata se më parë në dritën e skandalit të Katargate, kjo dhomë magazinimi së shpejti mund të bëhet shumë e vogël. Midis 2009 dhe 2014, ligjvënësit e BE deklaruan vetëm 15 dhurata – por në këtë mandat parlamentar, i cili filloi në 2019, ata tashmë kanë regjistruar 266.

Shifrat më të larta janë kryesisht për shkak të një grumbullimi masiv dhuratash nga presidentja e Parlamentit Roberta Metsola, e cila deklaroi 170 dhurata që nga fillimi i vitit – së fundmi një këmishë tradicionale nga kryetari i parlamentit ukrainas dhe një kuti dekorative nga Universiteti i Harvardit.

Dhuratat e presidentes ose shfaqen në zyrën e saj, ruhen në këtë kasafortë dhuratash – ose tashmë janë zhdukur prej kohësh. Kur bëhet fjalë për dhuratat e çokollatës, verës apo ushqimeve krokante, disa janë “shërbyer gjatë funksioneve të Parlamentit”, pra janë konsumuar gjatë takimeve zyrtare të punës.

Edhe pse humbi afatin e brendshëm për të deklaruar shumë nga dhuratat, Metsola – e cila ka qenë presidente e Parlamentit që nga janari 2022 – argumentoi se ajo po tregohej rrënjësisht transparente duke deklaruar dhuratat dhe duke i kthyer ato. Kjo prishi vitet e institucionit që përjashtonte presidentin nga deklarimi i dhuratave në regjistrin publik.

Për shkak të këtij ndryshimi, shumë dhurata të bëra presidentëve të mëparshëm dhe të mbajtura në kuti nga një grup nëpunësish civilë të quajtur “shërbimi i protokollit” tani po transferohen në këtë dhomë nga vende të pazbuluara. Zëdhënësja e Kuvendit e cilësoi këtë kasafortë si të vetmen dhomë të dedikuar ku mbahen dhurata të tilla për ish-presidentët.

Vetëm 17 dhurata për presidentët e kaluar dhe të tanishëm janë ekspozuar në kabinete xhami në selinë e Parlamentit në Strasburg, pranë një kioske të vogël që shet pulla me temë Roberta Metsola. Ato përfshijnë një statujë të një kali nga Këshilli Kombëtar i Emirateve të Bashkuara Arabe; vepra arti të punuara me dorë nga presidenti i Nigerisë; një tas argjendi nga politikania e lartë amerikane Nancy Pelosi; një mozaik me temë paqen nga Papa Françesku; dhe një tabaka dekorative nga presidenti francez Emmanuel Macron.

Celulari i Manfredit

Tani për tani, dhuratat në dhomën e Brukselit janë në thelb në harresë – as të shfaqura e as të përdorura – një fat që ndoshta mund t’i bëjë lobistët ose personalitetet e huaja të mendojnë dy herë për të bërë telashe për të bërë një gjest të tillë në radhë të parë.

Një shembull i tillë është një smartphone Huawei që kishte vlerë më shumë se 150 euro kur iu dha shefit të Partisë Popullore Evropiane Manfred Weber nga kompania kineze e teknologjisë — në vitin 2013. Që atëherë ka mbledhur pluhur këtu.

Rregullat e “fundit të jetës”, siç thotë Parlamenti, do të thotë i vdekur, por jo i varrosur.

Artikujt përfundojnë në dhomë kur ligjvënësit dorëzojnë diçka që kanë marrë gjatë përfaqësimit të Parlamentit. Sipas rregullave aktuale, të shkruara në vitin 2013, eurodeputetët kanë kohë deri në fund të muajit pas marrjes së një dhuratë për t’i njoftuar dhe hequr dorë nga ato. Administrata e Parlamentit më pas fotografon të mirat dhe i rendit ato në një regjistër publik online që përditësohet rregullisht.

Sipas rregullave aktuale, ligjvënësit e BE-së mund t’i mbajnë këto dhurata përgjithmonë nëse vërtetohet se nuk kanë vlerë “të dukshme” për Parlamentin. Ose ato mund të shfaqen përkohësisht në zyrat e tyre nëse presidenti e bekon atë.

Në teori, parlamentarët gjithashtu mund të bëjnë ofertë për të blerë dhuratat e tyre në një tender publik – por një ankand i tillë nuk ka ndodhur kurrë.

Në një fazë të mëvonshme të planit të reformës së etikës të iniciuar nga Metsola, parlamentarët e lartë në një moment mund të modifikojnë kodin e sjelljes për të lejuar që dhuratat t’u jepen organizatave bamirëse – siç ndodh me mobiljet e përdorura dhe mbeturinat e ushqimit nga mensat. Por një ndryshim i tillë aktualisht nuk është në shqyrtim.

“Nëse keni më shumë dhurata të dorëzuara në institucion, duhet të ketë një mënyrë për t’i përpunuar ato. Kështu që rregullat ekzistuese të 2013-ës mund të rishikohen”, tha zëdhënësi ndërsa dera u mbyll në heshtje.

