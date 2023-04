Tjetra thotë i dhashë të brendshmet”/ Çfarë ndodhi mes çiftit? Kiara mërzitet me Luizin: Të më qeshi Jori dhe Dea në sy

Mbrëmjen e djeshme Luiz Ejlli bëri një plan se si të fuste në sherr Kiara Titon me Jori Dellin. Këngëtari donte ta bënte xheloze dhe të shikonte reagimin e saj.









Teksa këtë plan Luizi ia tha Jorit, aty pranë ishin edhe Elvis Pupa, Efi Dhedhes, Nita Latifi dhe Dea Mishel. Këto dy të fundit i thanë atij se në fakt me planin që po thurte, Kiara do bënte debat me të dhe jo me Jorin, por Ejlli nuk mendonte kështu.

E mesa duket ka ndodhur ajo çfarë thanë vajzat. Kiara u acarua shumë nga plani që Luizi kishte thurur me Jorin, për ta bërë atë xheloze. Kur të dy u shtrinë të flinin gjumë, moderatorja i kërkoi këngëtarit që lojëra të tilla mos të bëjë më me të, sepse ndihet keq.

Kiara u shpreh se i erdhi keq kur pa se si banorët qeshnin përpara fytyrës së saj, kur ai “ngacmohej” me Jorin.

‘Të më qesh mua Jori dhe Dea para syve”

Ajo shtoi se është tip shumë sportiv dhe se shakatë nuk i merr ndonjëherë seriozisht, por sipas saj, kjo ishte e tepërt, pasi shërben si “material” për njerëzit.

Kiara i kërkoi atij të mos e përsërisë më një gjë të tillë, ndërsa ai i kërkoi falje.

Kiara: Kur tjetra thotë i dhashë të brendshmet

Kiara: Ajo e vazhdoi dhe tha ‘po se ti ke shikim vrastar, ku shkove e kape atë valixhe’, Dea po qeshte nga ana tjetër. Nuk jam këtu për të krijuar skena xhelozie se nuk jam fare natyrë e tillë. Janë ca gjëra që kanë limite. Nuk e kuptova se po qeshnin të gjithë dhe nuk u ndjeva mirë

Kiara: Të më qeshin Jori dhe Dea mua në surrat

Kiara: Nuk është çështje xhelozie, por ndihem keq se nuk është e bukur. Para 1 jave të pashë duke qeshur në dush, nuk thashë gjë.