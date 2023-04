Akar sfidon sërish nga Turqia: Na thuaj të gjuajmë dhe do ta bëjmë, prisni, do të vijë koha” (Video)

Hulusi Akar iu kthye taktikës së njohur të kërcënimeve.









Siç raportoi korrespondenti i SKAI-t në Stamboll, ministri turk i Mbrojtjes ishte duke folur në një aktivitet të partisë në pushtet AKP dhe kur u dëgjuan disa slogane nga pasuesit e partisë së tij (“Na thuaj të qëllojmë, dhe ne do të qëllojmë! Na thuaj të vdesim, dhe do të vdesim!”) u përgjigj: “Prit… do të vijë koha. Prit…”!

Natyrisht, qëndrimi i ministrit turk të Mbrojtjes shkaktoi reagime të forta pasi zyra e kryetares së ‘Partisë së Mirë’, Meral Aksener, u sulmua nga një person i armatosur kohët e fundit. “Çfarë do të thuash?” kë do të qëlloni? Çfarë jeni duke përgatitur?”, pyetën zyrtarët e opozitës duke iu drejtuar Akarit.

Megjithatë, ministri turk i Mbrojtjes u përpoq të korrigjohej, duke thënë se “deklaratat e tij ishin keqinterpretuar”.

Shikoni videon e fjalimit kontrovers të Akarit