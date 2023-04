Ben Affleck/ A po fillon “lufta” mes Jennifer Lopez dhe Jennifer Garner?

Revistat rozë ditët e fundit raportojnë se ka një mosmarrëveshje mes Jennifer Lopez dhe Jennifer Garner, përkatësisht ish-partnerja dhe partnerja aktuale e Ben Affleck.









Sipas RadarOnline, tensionet mes dy grave janë rritur që kur Garner raportoi se Lopez e ka bërë Affleck njeri për të qeshur.

Burimi pohon se Lopez është zemëruar me komentet e ish-gruas së të dashurës së saj, veçanërisht pasi aktorja vazhdoi të thoshte se nuk i pëlqen të shohë histori për Affleck dhe Lopez në shtyp, edhe nëse ato janë pozitive. Burimi pohoi se komplimenti i pasaktë i Garner, ku ajo i referohej Affleck-ut si “i denjë për meme”, ishte në të vërtetë një “F-you” për sa i përket Lopez-it. “Unë me të vërtetë punoj shumë për të mos parë asnjërin prej nesh në shtyp ”, kishte thënë Jennifer Garner për të dhe Affleck. “Nuk më bën të ndihem mirë, edhe nëse është një gjë e mirë për secilin prej nesh. Nuk kam nevojë të shoh dikë në familjen time të bëhet meme. Edhe pse, jam i sigurt se ai është mjaft i denjë për të qenë një meme.” Burimi pohoi se pjesa e fundit e kësaj linje është në thelb një goditje ndaj J-Lo dhe momenteve publike të çiftit, të cilat shpesh përfundojnë duke u bërë virale në internet.

Në fakt, Lopez… dëshiron t’i thotë Garnerit, por përmbahet për të mos bërë një skenë në publik. Në vend të kësaj, ajo mbështetet te Affleck për të luajtur rolin e ndërmjetësit midis dy grave. “Është mënyra e Garner për të thënë se Beni duket i mjerë dhe se të gjitha paraqitjet e tij publike janë të mjerueshme. Si mundet që J-Lo të mos e merrte personalisht?” , tha burimi, duke shtuar, “Një pjesë e Lopez dëshiron të përgjigjet dhe të flasë Garner, por ajo është mjaft e zgjuar për të mos bërë një skenë të madhe në publik. Kështu që do të jetë në dorën e Benit të luajë arbitrin” .

Megjithatë, siç raporton Marca, situata po i shkakton shumë stres Affleck-ut, pasi ai ndodhet mes gruas së tij aktuale dhe nënës së fëmijëve të tij. Insajderi pretendon se makthi më i keq i aktorit është perspektiva e dy grave që të zihen: “Është vetëm çështje kohe para se të dy gratë të përballen”, tha burimi.

Thashethemet për një grindje mes Lopez dhe Garner kanë ndezur tabloidët, me shumë spekulime për rezultatin e mundshëm. Disa sugjeruan se ish-gruaja e Affleck është xheloze për marrëdhënien e tij me këngëtaren, ndërsa të tjerë pretenduan se ylli latin po përdor marrëdhënien me burrin e saj për t’u hakmarrë ndaj Garner.

“Thika” për Ben Affleck

Sherri mes Lopez dhe Garner është përfolur prej kohësh. Në korrik 2022, raportet e huaja raportuan se vendimi i Affleck për të blerë një rezidencë prej 67 milionë dollarësh në Bel Air me Lopez nuk i pëlqeu veçanërisht Garnerit, pasi ajo ka frikë se fëmijët do të japin një “shembull të keq dhe do të ndikohen nga luksi i panevojshëm”. Një artikull në Life & Style pohoi në të njëjtën kohë se mes ish-çiftit kishte pasur një debat të ashpër, me Garner që pretendonte se edhe për standardet hollivudiane, ishte qesharake të shpenzoje shuma të tilla, ndërsa shprehte mendimin se Lopez e kthen atë në një njeri të pangopur.

E vërteta është se Garner nuk jeton në një shtëpi të vogël, por gjithmonë kujdesej që t’i rriste pa eksese tre fëmijët e tyre. Nga ana tjetër, natyrisht, nuk janë të paktë ata që argumentojnë se Affleck nuk është aspak i varfër dhe se Lopez, me një pasuri neto prej 450 milionësh, mund të blejë vetë çfarë të dojë.

National Enquirer më pas raportoi se stili i jetës luksoze i Affleck e mërziti Garnerin pasi ajo “e urren idenë e të përfituarit”, ndërsa i njëjti burim pretendon se “sasia e parave që del nga llogaria e tij nuk përputhet me atë që vjen dhe Jen ende ndjen nevojën të kujdeset për Benin ashtu siç bënte kur ishin të martuar”.

Gazeta Shqiptare