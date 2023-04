Berisha për kryebashkiaken e Roskovecit: Burri i saj bos narkotikësh, ajo çonte drogën me pasaportë diplomatike

Ish-kryeministri Sali Berisha ka prezantuar ditën e sotme kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet e 14 majit në qytetin e Roskovecit.









Nga atje Berisha i është drejtuar kryebashkiakes aktuale të Roskovecit, Majlinda Bufi, duke e cilësuar atë “simotër me Balluken në Tiranë”, duke iu referuar ministres Belinda Balluku.

Pjesë nga fjala e Sali Berishës

Ju falënderoj për pritjen e zjarrtë, Erdit Hazizaj është një nga bijtë tuaj më të mirë.

Kandidat i besimit tuaj lirisë tuaj, ne lamë mbrapa dhe shkëputemi nga një praktike përfaqësimi dhe vendosim vullnetin

“Unë ju garantoj ju se ai me përkushtim do te bej çdo gjë për të përmirësuar jetën tuaj do të bëj gjithçka në përputhje me partinë që i përket.

Ne jemi parti e besimit tek familja ne besojnë se një familje e suksesshme dhe e begatë është kushti i te gjitha kushte për të ecur para kështu që ne qendër te synimeve tona do te jene shkollat kopshtet dhe familja.

Ju e shikoni se Edi Rama me ekipin ka marre lopatat për të mashtruar qytetaret a e dini ju se pse paraqitet duke hapur ato gropta se pari ai e di se kandidatet e tij që ka ndal nga shpellat e mafies nuk krahasohen dot me Erditin tonë.

Majlinda, nëse të ka mbetur minimumi i përgjegjësisë ndaj qytetarëve, hajde bëj debat me Erditin në shesh dhe shpjegoja qytetarëve planin për vitet e ardhshme. Aq sa mund të dalin simotrat e tua në Tiranë, Xhaçka apo Ballukja, aq mund të dalësh ti të përballesh me kandidatin që doli nga vota e lirë. Po dole në debat me Erditin të dalin llogaritë ku fusje pensionet e invalidëve dhe ia mbathje për në Antalia, kurse hallexhinjtë numëronin kafshatat. Nuk del dot. Je simotër siameze me Olta Xhaçkën, ti me drogën, ajo me drogën.

Të ndjek ai nipi i burrit, që ishte dhe shoferi yt, që shkoje dhe e nxirrje. Është droga që të rikandidon ty. Nuk ke vend fare këtu, më mirë mos kandido dhe jep dorëheqjen. Këta ku t’i kapësh njëlloj dalin. Burri i saj bos kryesor i drogës, ajo çonte drogën me pasaportë diplomatike. Sekt si këta nuk ka”, u shpreh ai.