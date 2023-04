“Dalja nga Arbitrazhi për individë që kanë interes”- Deklarata e fortë e ish-kreut të Dhomës së Tregtisë Amerikane: Investitorët e SHBA u nxorën jashtë lojë për të favorizuar kompani turke që kanë paguar ryshfet!

Ish-kreu i Dhomës së Tregtisë Amerikane, Mark Crawford ka bërë deklaratën e fortë në Panorama TV, teksa u shpreh se investitorë të SHBA-së janë nxjerrë jashtë loje në Shqipëri për të favorizuar kompani turke që kanë paguar ryshfet.









Ai deklaroi se dalja e Shqipërisë nga juridiksioni i Arbitrazhit do të bëhej për individë që kanë interes.

“Besoj që dalja nga Arbitrazhi ndodh për individët që kanë interes. Kam pasur disa shqetësime kur isha kryetar i dhomës.

Kur anëtarët tanë kanë thënë që ne jemi shtyrë jashtë lojës, edhe ka ardhur ndonjë kompani turke dhe ka paguar ryshfet, Nuk ishte zëvendësimi amerikan me shqiptarë, por me ndonjë komb tjetër. Edhe kjo mund të ndodhë.

E kam parë këtë dhe ikja e amerikanëve dhe kanadezëve sepse ne bashkëpunojmë shumë ngushtë sidomos me burime natyrore, në favorizimin e turqve ose rusëve, ose ndonjë tjetri”, tha Mark Crawford.

Pjesë nga intervista

Dalja nga juridiksioni i Arbitrazhit rrit pasigurinë tek investitorët?

Po, por mesa kam lexuar unë qeveria brenda për brenda ka sugjeruar që të mos bëhen disa veprime që kanë bërë disa ministri gjatë gjithë kohës, Jo vetëm nga kjo qeveri, por edhe ato të mëparshme.

Ata thonë ‘nëse bëni gjëra jo të duhura, do shkojmë në arbitrazh dhe ndoshta do humbasim. Ne do të përpiqemi të mbrojmë shtetin shqiptar por nëse bëni gjëra që nuk janë të duhura atëherë do jemi në pozitë të vështirë’. Ka ndodhur disa herë që disa ministri kanë thënë ‘do bëjmë dallavere, do shkojmë në Arbitrazh, por do të duhen disa vite dhe unë s’do jem më ministër, përgjegjësinë do e mbajë ndoshta një ministër ose parti tjetër. Pse të shqetësohem unë, do bëj atë që dua sepse jam në këtë pozitë”

Ju e shikoni këtë lloj qasje?

Po kam parë, këta që janë tani nuk e di. Por e kam parë edhe në qeveritë e tjera lidhur me investitorët e huaj. Kam parë ankesa nga investitorët në Amerikë dhe Kanada sidomos për Ka një lloj arrogance, është një pikëpamje afatshkurtër dhe kur veprohet në këtë mënyrë nuk merret në konsideratë dëm që i bëhet Shqipërisë dhe investitorëve të huaj.

Kjo qasje e qeverisë ndaj investitorëve sjell largimin e tyre nga Shqipëria?

Ndodh, por ata që janë duke investuar është më e lehtë të vazhdojnë sesa të largohen. Nëse largohet ose është një shenjë që biznesi shkon mirë, ose gjërat po shkojnë shumë keq. Nëse Dhomat thonë që gjërat po përkeqësohen, do të thotë që disa nga ata që kanë ikur në bazë është problem që ka ekzistuar dhe nuk ka ecur mirë.

Për mua është vështirë sepse është reklamë e keqe, neve na duhen disa investitorë që do thonë “kemi investuar këtu, qoftë në një projekt të vogël, por ishte i ndershëm dhe kemi fituar diçka”.

Nëse investitorët e tjerë thonë “mund të jemi pjesë e ekonomisë këtu”. Kemi parë që investimet amerikane po rriten këtu, por niveli i rritjes ësgtë shumë i ulët në krahasim me potencialin që kemi.

Derisa situata të përmirësohet do ngelemi vetëm me diasporën, duke blerë ndonjë hyrje për pushime, me turizmin, por ndonjë projekt të madh domethënës për Shqipërinë do të mungojë.

Çfarë ngjall pasiguri tek investitorët?

Duke parë shifrat, pashë tek Banka e Shqipërisë dhe një tjetër që ishte pothuajse përgjysmë nga të dhënat amerikane, nga DASH. Të dyja janë më të ulta se potenciale, ka mospërputhje shifrash nga ana e institucioneve.

Nëse Shqipëria është e qartë me veten duke thënë se “këto janë gjëra vetëm për shqiptarët dhe nëse kemi mosmarrëveshje do shkojmë tek gjykatat shqiptare”.

Por unë shikoj që ka disa sektorë ku shqiptarët mund të thonë “nuk tingëllon mirë, nëse themi që jemi të hapur për të gjithë, por nëse nuk jemi të hapur për të gjithë, përse të bëhemi hipokritë, kjo gjë është për shqiptarët”. Unë s’kam problem që si amerikan më thonë që ky sektor nuk është për ju. Besoj se nëse Shqipëria është më e qartë dhe do thotë “këta sektorë ose duhet të jenë të Shqipërisë, ose duhet për ata në listën e bursës së Shqipërisë. Nëse ata të listuar në bursë kanë shqetësime, të shkojnë tek gjykata e vendit, jo jashtë”.

Ka disa mënyra për të mos dalë në Abritrazh, por jo të tërhiqen fare nga sistemi.

Kur thonë “jemi të hapur për të gjithë, por prap do bëjmë dallavere mbrapa skene dhe do të buzëqeshim para kameras dhe mbrapa do marrim ryshfet dhe do bëjmë korrupsion”., Kjo është situata tani. Nuk ndihmon as Shqipërinë në afatgjatë dhe as investitorët e huaj. Diçka duhet të ndryshojë të thuhet që këto janë gjërat që i duam për shqiptarët.