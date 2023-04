Kryemadhi: Me inceneratorët shihemi në prokurori, me Erion Veliaj dhe Ramën shihemi në 14 maj

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka artikuluar sërish akuza sa i përket aferës së inceneratorëve.









E ftuar në emisionin e pasdites në Syri Tv sa i përket çështjes së “parave ruse” Kryemadhi është shprehur se akuzat që u vërtetuan se ishin të manipuluara po bëhen si hakmarrje pas zbulimit të super skandalit të inceneratorëve.

“Inceneratori i Tiranës është llokma më e madhe dhe të gjitha paratë që paguhen për përpunimin e plehrave shkojnë në kompani ofshore dhe nuk dihet se kush i merr këto para që dalin nga buxheti i shtetit.

Mënyra se si është artikuluar çështja e inceneratoreit të Tiranës ka nxjerrë se koka e inceneratorit është Veliaj dhe pronari është Edi Rama, pasi në këtë televizion kemi denoncuar persona që ishin barinj dhe kishin një pasuri prej 30 milionë eurosh dhe të gjitha këto tregojnë sesi janë vjedhur dhe vidhen pasuritë e shqiptarëve. Dhe personi që ka denoncuar aferën e inceneratovë të bëhet pis sa më shumë dhe të hiqet vëmendja nga kjo super vjedhje në vend. Pas sulmeve të mija qëndron qeveria ndërsa Veliaj është një ushtar i dobët i tij kjo duket edhe nga fushata që po bëhet në Tiranë duke u përdorur fotoja e Ramës dhe jo e Veliajt.

Ato po mundohen të ndërtojnë sulme që të çekujlibrojnë dhe fokusuar objektivin. Unë e kam të qartë se me Top Channel shihemi në gjykatë, me inceneratorët shihemi në prokurori dhe me Erion Veliaj dhe Ramën shihemi në 14 maj. Ne mundëm Ramën kur Basha flinte gjumë dhe jo më mos të mundim Veliaj me Këlliçin i cili qëndron 24 orë në fushatë.”, tha Kryemadhi.