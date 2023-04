Noizy shkruan rreth konfliktit me Cllevion, reagon Aleks Visha: Po pate fakte nxirri, klm!

Reperi i njohur më së shumti për videot e tij të Tik-Tok Kleviol Ahmeti është ndaluar në Rinas pas një denoncimi të reperit Rigels Rajku, ose ndryshe Noizy.









Reperi i njohur Noizy një ditë më parë ka sqaruar konfliktin me Cllevion ( Kleviol Ahmeti )pas padisë së bërë një ditë më parë ndaj tij për përndjekje ta vazhdueshme ndaj tij dhe familjarëve të tij. Me anë të një statusi në rrjetet sociale, ai thotë se Cllevio e ka përndjekur vazhdimisht për të bërë video për rrjetin social Tik Tok dhe shumicën e rasteve ka qenë edhe i armatosur. Noizy shprehet se vazhdimisht është tërhequr nga hakmarrja ndaj tij në rrugë ligjore për shkak se i vëllai i Cllevios i është lutur ta lërë me aq.

Sakaq në shkrimin e tij në rrjetet sociale Noizy është ndalu edhe tek një figurë tjetër e njohur në ‘TikTok’ siç është Aleks Visha.

Ky i fundit ka zgjedhur të njëjtën mënyrë reagimi me reperin, ku me anë të një ‘istastory’ ka shprehur se i detyruar nga një miku i tij shumë i mirë ai po tërhiqet duke bërë një hap mbrapa, gjithashtu ai thotë që ato që Noizy ka shkruar nuk janë të vërteta dhe nëse ai ka fakte le ti bëj ato publike dhe ai do pranote çdo gjë .

“Pas një telefonate me një shok nga Shkodra që unë e kam përzemer dhe nuk ja përmend dot emrin nuk ja kthej dot mbrapsht at lloj njeriu se eshte djalë flori më duhet të bëj një hap mbraqpa, po du të them për ato që ke shkrujt nxirre ndonjë fajt dhe unë jam fajtor Klm…”- shkruan Visha në postimin e tij

Story i Vishës: