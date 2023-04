Skënderbeu drejt ngjitjes, Temitope: Dua titullin dhe “Këpucën e Artë”

Skënderbeu ka hedhur një këmbë në elitë. Edhe pse janë tri javë nga fundi i kampionatit, janë gjithnjë e më pranë rikthimit në Superiore. Bardhekuqtë mundën Korabin dhe ruajtën kryesimin, duke lënë 4 pikë pas vetes, Dinamon dhe 5 Flamurtarin. Me qetësinë që i jep shkëputja nga vendi i tretë, tashmë gara i ka mbetur vetëm me kryeqytetasit për titullit e Kategorisë së Parë. Skuadra ka bërë një ecuri mbresëlënëse, ndërsa prej 14 ndeshjesh me radhë nuk e njohin humbjen. Shifra që flasin për supermacinë e bardhekuqve.









Abdul Temitope ka rol të padiskutueshëm në këto rezultate, pasi vetëm ai ka shënuar 11 gola në total. Kështu veproi edhe ndeshjen e fundit, kur e gjeti dy herë rrjetën dhe i dha pikët e plota skuadrës. “Bomberit” të korçarëve i është shtuar dukshëm oreksi dhe tashmë nuk mjaftohet vetëm me ngjitjen, por edhe titullin dhe “Këpucën e Artë”. Në një prononcim të dhënë për “Panorama Sport”, nigeriani me pasaportë irlandeze paralajmëron se nuk do ta dorëzojnë vendin e parë deri në fund.

“Ishte një nga ato takime që për fat të mirë e zgjidhëm shpejt, pasi mund të ishte bërë shumë e vështirë. Korabi është një ekip i fortë dhe duhej një menaxhim i tillë për të marrë tri pikët. Unë jam i kënaqur për fitoren dhe golat e shënuar, pasi më kanë ngjitur në krye të klasifikimit dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Jemi në vendin e parë dhe kjo është e rëndësishme, por duhet të qëndrojmë atje deri në fund”, u shpreh fillimisht 27-vjeçari.

MISIONI “SUPERIORE” I ndalur te kalimi në elitë, Temitope kërkon maksimumin në tri ndeshjet e radhës dhe mbylljen si kampion të këtij sezoni.

“Normalisht që ngjitja do të jetë synimi ynë kryesor, por unë nuk e dua kaq të thjeshtë… Nuk kënaqem me vetëm një rikthim. Dua që ta mbyllim si kampionë këtë sezon, ndaj duhet të bëjmë maksimumin në ndeshjet e mbetura. Le ta nisim nga kjo javë me Turbinën e për të vijuar më pas me ndeshjet e radhës. Tri fitore larg objektivit jemi dhe kemi shpresë e besim te vetja, që do ta mbyllim me sukses. Dua titullin kampion me Skënderbeun dhe për këtë do të jap maksimumin tim”, vijoi sulmuesi i bardhekuqve.

“KËPUCA E ARTË” Vendi i parë në klasifikimin e golashënuesve e josh së tepërmi sulmuesin e Skënderbeut dhe sidomos tani që është vetëm një gol më pak nga Hoze Denison i Dinamos.

“Dopieta më çoi në vendin e dytë të listës së shënuesve, më kanë hapur oreksin tashmë. Jam vetëm një gol larg kreut… Dua edhe ‘Këpucën e Artë’ të Kategorisë së Parë për të qenë më i kompletuar. Ndaj, edhe kjo ka shumë rëndësi që të luajmë me maksimumin tonë në ndeshjet e mbetura. Është një luftë mes pesë lojtarëve, me sa po shoh, për këtë trofe. Besoj se do të jetë garë deri në ndeshjen e fundit. Do të bëj më të mirën time që ta mbyll edhe me sodisfaksion personal këtë sezon”, përfundoi Temitope.