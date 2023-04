Statistikat e Çelsi-Real/ “Blutë” besojnë te mrekullia, vetëm “Los Blancos” i mundin në “Stamford”

Çelsi do të presë në “Stamford Bridge” Realin në aktin e dytë të çerekfinales së Champions, me ‘Blutë” që shpresojnë te një përmbysje, sado e vështirë duket. “Panorama Sport” sjell për lexuesit e saj statistikat më interesante të këtij dueli.









– Në dy sezonet e fundit, e vetmja humbje në shtëpi e Çelsit në Champions ishte ajo kundër Realit të Madridit, në prill 2022: 7 fitore, 1 barazim. Asnjë kundërshtar nuk ka fituar dy herë në “Stamford Bridge” në historinë e kompeticionit.

– Çelsi ka humbur 0-2 kundër Realit në ndeshjen e vajtjes së kësaj çerekfinaleje. Blutë janë kualifikuar në pesë nga 7 rastet e ndeshjeve me eliminim direkt në Champions, kur e kanë luajtur takimin e parë në transfertë, duke ia dalë edhe në dy rastet, në të cilat janë gjetur në disavantazh të dy golave (kundër Napolit në 2011-‘12 dhe PSG-së në 2013- ‘14).

– Reali e ka kaluar turin e Champions-it në 18 nga 19 rastet, në të cilat ka fituar ndeshjen e vajtjes me më shumë se dy gola diferencë, duke u eliminuar vetëm nga Monako në çerekfinalet e edicionit 2003-‘04 (4-2 ndeshja e vajtjes dhe 1-3 e kthimit, eliminuar vetëm për shkak të golit në fushë kundërshtare).

– Çelsi e ka kaluar turin e 1/8- ave të këtij edicioni të Ligës së Kampioneve kundër Borusias së Dortmundit, edhe pasi e humbi ndeshjen e vajtjes. Që kur janë prezantuar 1/8-at, në sezonin 2003-‘04, vetëm dy skuadra e kanë arritur gjysmëfinalen pasi kanë përmbysur një disavantazh në ndeshjen e kthimit si në fazën e 1/8-ave ashtu edhe në atë të çerekfinaleve: Monako në 2003-‘04 dhe Roma në 2017-‘18.

– Reali i Madridit i ka fituar pesë ndeshjet e fundit me eliminim direkt në Champions, seria më e gjatë në këto ndeshje që është regjistruar në historinë e këtij kompeticioni. Madrilenët janë përballur në të pesta këto duele me kundërshtarë anglezë: vetëm Barcelona (7 mes viteve 2014-2016 krenohet me një seri më të gjatë fitoresh ndaj këtyre ekipeve në turne).

– Secili prej 11 golave të fundit të Benzemasë në Champions ka ardhur ndaj ekipeve angleze, ndërsa 14 të fundit janë shënuar të gjithë në ndeshjet me eliminim direkt, seria më e gjatë e regjistruar ndonjëherë nga një futbollist i vetëm në historinë e kompeticionit. Benzema krenohet me 14 gola dhe 2 asiste për Realin në nëntë prezencat e fundit në fazën me eliminim direkt.

– Vinicius Zhunior ka marrë pjesë në 20 gola në 20 prezencat e tij të fundit për Realin në Champions: 10 gola dhe 10 asiste.

– Enzo Fernandez është një prej tre futbollistëve, i cili këtë edicion të Champions-it ka më shumë se 100 rikuperime topash (101) dhe është vetëm pas Joshua Kimishit (110) dhe Stanislav Lobotkës (105).

