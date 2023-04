“U ngjita në elitë me këmbët e mia”, ylli shqiptar i volejbollit në Itali flet në “Panorama TV”: Kombëtarja shqiptare në krizë, por talentet nuk mungojnë

Erblira Bici është kthyer në një yll të volejbollit në Itali. Kapitenia e kombëtares shqiptare të volejbollit, ka arritur të shpallet kampione me skuadrën e “Aqua & Sapone” Roma në kategorinë A2, duke u kthyer kështu në elitë si protagoniste absolute. Suksesi 3-2 ndaj Trentinos në ndeshjen e fundit të kampionatit vulosi titullin, në sfidën ku Bici u shpall lojtarja më e mirë.









Vetë ylli shqiptar i volejbollit ka treguar emocionet e kësaj arritje në një intervistë në emisionin “Panorama Sport” në “Panorama TV”, duke treguar se shpreson që tashmë të ketë të njëjtin rol si protagoniste kryesore edhe në A1, një nga kampionatet më të forta në botë.

“Gara e fundit ishte shumë e bukur, e fortë, pasi shkoi në rezultatin 3-2 dhe ndeshja kishte shumë ekuilibër. Pallati i sportit ishte plot, edhe pse kampionatin e kishim fituar dy javë më parë dhe pikët ishin maksimale, se kishim humbur vetëm një ndeshje. Ekipi i dytë në renditje nuk mund të na arrinte edhe nëse fitonte, por për ne ishte e bukur që ia dolëm të gëzonim tifozët.

Është kënaqësi kur shpallesh lojtarja më e mirë e një ndeshje të tillë, por e rëndësishme është fitorja e grupit dhe skuadrës, se volejbolli është sport kolektiv dhe jo individual, rëndësi ka fitorja e ekipit dhe kjo ishte një nga gjërat më të bukura të këtij viti, që ta mbyllnim në këtë mënyrë. Përveç kësaj fituam kampionatin dhe kupën, realizuam objektivin më mirë seç e kishim pritur. Objektivat e sezonit i kemi tejkaluar, jam shumë e kënaqur për arritjet e këtij sezoni.

Normalisht ishte e vështirë, që në momentin e parë që mbërrita në këtë skuadër u treguan objektivat për fitoren e kampionatit. Kishin krijuar një skuadër me emër, lojtarë të forta, por kjo nuk do të thotë që do të fitosh doemos. Por u krijua grup i mirë, marrëdhëniet ishin të mira mes nesh, por që në fillim presioni ishte i lartë. Na u desh të mos bënim asnjë hap të gabuar, e vetmja humbje ishte momenti ku ishte thuajse i sigurt që ishte fituar kampionati.

E ardhmja? Roma ka treguar që dëshiron të më ketë ende pjesë të ekipit. Për momentin dua të shijoj pushimet e pastaj të mendoj për të ardhmen. Pastaj edhe unë mendoj pse jo te Roma në A1.

Ndjehem krenare se është gjithë mundi e djersa e gjithë këtyre viteve, se edhe gjatë sezonit kisha dëmtim dhe nuk është e thjeshtë të kthehesh e arrish formën tënde. Për mua ka qenë një nga më të bukurit në Itali, pas sezonit në Novara ku dolëm kampione Europe. Po re kam thënë edhe më parë që duhej ta fitoja Serinë A2 për t’u ngjitur me këmbët e mia, ndaj zbrita këtu.

Kombëtarja shqiptare? Jemi në momente të vështira të kombëtares shqiptare, se nuk po kryejmë evente ndërkombëtare. Shpresojmë që këtë vit të bëhet diçka, sidomos për vajzat e reja. Unë ndjehem krenare kur shoh që volejbolli shqiptar ka nivele të larta, për momentin jemi në krizë.

Nuk është vetëm faji i lojtareve, ka shumë vështirësi te moshat, sponsorizimet, kushtet. Të dalësh nga Shqipëria e të luash në këto nivele është e vështirë të them të drejtën. Për momentin duket sikur janë kthyer sytë pak sytë nga sporti, janë projektet e klasave sportive e kampionati shkollor. Shpresoj që nga këto nisma që po bëhen të dalin sa më shumë sportistë, jo vetëm në volejboll, se mendoj se kemi talente, nuk është se nuk ka lojtarë”, tha Bici ndër të tjera në fjalët e saj.

