VIDEO/ Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë Has denoncon kundërshtarin: Po shpërndan pakot e shtetit

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë Has, Miftar Dauti ka ndaluar gjatë mbrëmjes së djeshme automjetin e djalit të rivalit të tij, Halit Mula.









Ai deklaroi se vuri re dy djemtë e kandidatit të PS-së duke mbushur makinë me pako, që sipas tij, po i shpërndanin nëpër familje për të blerë vota.

Siç shihet në video pakot brenda mjetit janë me logo të Ministrisë së Mbrojtjes, ku shkruhet Rezervat Materiale të Shtetit.

“Ka pako të dyshimta, është automjeti i djalit të kandidatit për kryetar bashkie të PS në Has. E pashë tek shkolla, dy djemtë e tij duke e mbushur me pako. Mund të ketë edhe lekë për të blerë votash, ose gjasme po japin ndihma oriz e makarona, sikur po i shpërndajnë edhe në familje. Por mund të ketë edhe lekë. Po tentojnë në êdo formë të blejnë votat, por ne do t’i mbrojmë.

Në momentin që e pashë, i kam bërë video, ku dy djemtë e kandidatit të PS që po mbushin furgonin me pako. Njoftova shefin e komisariatit, mjeti deshi të ikë por ne nuk e lejuam. I kërkojmë policisë të hapin furgonin dhe të shohim çfarë ka brenda. Policinë se lejuam të merrte furgonin. Të hapet në prani tonë dhe të shohim pakot se çfarë ka”, tha Miftar Dauti.