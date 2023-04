“Ajo ka qenë më mirë me Butrintin”/Miku i këngëtarit flet për lidhjen Kiara-Luiz

Kiara Tito dhe Luiz Ejlli janë emrat më të komentuar në publik përgjatë këtyre muajve të fundit. Dyshja të cilët u njohën brenda shtëpisë së BigBrother VIP nisën romancën e tyre e cila po vazhdon ende.









Mirëpo në rrjet është përfolurshumë dhe ish-lidhja e moderatores me këngëtarin e njohur Butrint Imerin. Disa kohë më parë u përfol për një hyrje të mundshme në shtëpinë e famshme miku i artistit, Dj Adam Reeves. Madje përflitej se ai mund të përçante çiftin Luiz-Kiara, por nuk ndodhi kështu.

Muzikanti ka qenë i ftuar ditën e sotme në “Top Albania Radio”, ku ka folur për çiftin dhe u shpreh se një gjë e tillë nuk kishte për të ndodhur asnjëherë. Ai u shpreh se Butrinti ka pasur një presion të madh nga media.

Sipas tij, moderatorja ka qenë më mirë me këngëtarin dhe u shpreh se lidhjen me Luizin e shikon vetëm për interes.

“Është e vërtetë, unë pata marrë një ftesë për “Big Brother”. Por nuk ka qenë e vërtet një skenar i tillë për të hyrë mes Kiarës dhe Luizit. Butrinti ka qenë në një presion të madh për shkak të asaj me çfarë janë marrë portalet. Nuk do futesha për të bërë diçka në raportin Kiara-Luiz. Kiarën e kam parë më mirë me Butrintin. Kjo që ka tani me Luizin është një lidhje momentale dhe kam përshtypjen që është një lidhje interesash pas rihyrjes së Kiarës. Luizi i ka ndërtuar themelet në këtë spektakël. Mendoj se është një lidhje afatshkurtër. Lidhjet e “BB” nuk është se kanë rezistuar. Lidhja e Kiarës me Butrintin gjithmonë do të përflitet sepse vetë ajo ka shprehur se ka qenë një ndër përjetimet më të mira të saj”-tha Dj.