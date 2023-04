E përzgjedh, Luizi dhe Dea përballen së bashku për të shkuar në finale

Finalisiti i parë i Big Brother VIP 2, do të shpallet të shtunën në prime-n e ardhshëm.









Në dhomën e rrëfimit secili banorë zgjodhi dy emrat që ata dëshironin për t’i parë finalistë. Me shumicë votash nga banorët, më të votuarit kanë qënë Luizi, Dea Mishel dhe Kristi.

Banorët me më shumë vota kanë qenë Dea dhe Luizi, të cilët do të përballen me njeri tjetrin në një televotim që u hap gjatë mbrëmjes së sotme, ku do të jetë publiku ai që do të zgjedh me anë të votave finalistin e parë.