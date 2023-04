“Ik p*rdhu ti edhe ajo që të ka bërë ty”/ Publikohet VIDEO kur Efi offendon rëndë Luizin

Një natë e nxehtë plot debate ka qenë ajo e natës së kalaur në Big Bother Vip. Çdo ditë dhe më shumë përçarja mes Efit dhe Luizit po thellohet dhe sulmet ndaj njëri-tjetrit s’po kanë të ndalur.









Ishte një deklaratë e Efit në dhomën e rrëfimit ajo e cila nxehu gjakrat. Banorja quajti Luizin “mashtrues” madje edhe ofnedoi dhe nënën e tij.

“Ik pirdhu ti dhe ajo që të ka bërë”, tha Efi, frazë e cila nuk i pëlqeu aspak banorit i cili e pyeti se çfarë i kishte bërë nëna e tij.

Sipas Luizit, Efi u viktimizua para publikut, ndaj u zgjodh si e preferuara e publikut.

“S’kam punë as me familjen tënde, as me shoqet, as me të dashurin. Unë të them ty pirdhu po, por jo nënës tënde”, tha Luizi.