Max Verstappen: Meriton më shumë tituj, ju tregoj rivalin e sezonit

Kampioni aktual i botës në Formula 1, Max Verstappen ka fituar 33 gara në karrierën e tij, duke lënë pas Fernando Alonson me 32 fitore. Spanjolli ka dy tituj kampion në F1, teksa këtë sezon i ka bërë një nisje të mirë sezonit me skuderinë Aston Martin, duke u ngjitur dy herë në podium.









Respektin dhe mirënjohjen për Alonson e ka treguar edhe Verstappen, që ka vlerësuar pilotin spanjoll.

“Mendoj se Fernando duhej të kishte fituar më shumë gara në karrierën e tij. Ai meriton shumë më tepër nga sa ka arritur, ndaj do të isha shumë i lumtur nëse do të fitonte garën numër 33, njësoj si unë. Në një mënyrë, do të dëshiroja që ai të fitonte më shumë. Të shohim në garat e ardhshme”, tha piloti i Red Bull.

Më pas kampioni i botës me Red Bull ka treguar se Alonso është një rival i denjë që meriton të fitojë edhe për shkak të menaxhimit të situatave.

“Fernando mund të na krijojë mjaft telashe në pistë, pasi ka një makinë të shpejtë dhe ka përvojën e mjaftueshme për të fituar. Di të menaxhojë gomat e situatat, di të pilotojë dhe të parakalojë atëherë kur duhet. Mbetet një rival i vështirë, por do të isha i lumtur nëse ai do të fitojë sërish një garë”, tha Verstappen.