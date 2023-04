Agron Duka në “Panorama TV”: Boçi e Cara s’bëjnë fushatë me foton e Metës dhe Berishës! Ndërsa Emiriana Sako…

Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka i ftuar në studion e emisionit “Log.” në Panorama TV tha se në zgjedhjet e 14 majit duhet t’i jepet një rëndësi e veçantë individit.









Duka mor shembull Durrësin dhe Elbasanin, që sipas tij kandidatët nuk mund të krahasohen. Sipas tij, kandidatët e PS e shohin vetën më të dobët përballë dy rivalëve të djathtë.

Agron Duka theksoi se Luçiano Boçi në Elbasan dhe Igli Cara në Durrës nuk bëjnë fushatë me foton e Metës apo Berishës, ndërsa Emirana Sako e Durrësit del mbjell pemë me Ramën.

“Duhet ti japim rëndësinë individëve. Marrim Durrësin ose Elbasanin, nuk ka debat mes dy kandidatëve sepse besoj unë e shohin veten më të dobët. Kandidati i Durrësit e thërret që të dalin përballe, nuk pranon. Kandidati i Durrësit dhe i Elbasanit, bëjnë fushatë me individë me shtabin e vet, nuk bëjnë fushatë me fotot e Berishës dhe Metës plus që ka rreth vetët aleatet. Kurse këta po ti veni re… Mban mend ti kjo Sako e Durrësit të ketë dalë të këtë krijuar ndonjë personalitet, përveçse të dalë të mbjellë pemët me Ramën”, tha Agron Duka.