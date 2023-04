Dakordësim që e “katandis kokoshin një thelë”!

Kështu mund të thuhet me plot gojën në aspektin Realpolitik, një muaj mbas Marrëveshjes së Ohrit midis Serbisë dhe Kosovës. Megjithë fjalët e bukura dhe eufemizmat diplomatikë, normalizimi duket “ hallvë e ftohtët”. Në fakt, dakordësimi atje ishte thjesht një ujdi sui generis “ për konvejencë” për të treguar, se më në fund u arrit diçka, “tejet e vështirë dhe historike”, por asgjë më shumë! Kjo shihet te klima dhe atmosfera e ndezur, aspak paqtuese dhe premtuese gjatë këtij muaji të parë, te deklarimet e Vuçiç se Serbia do të zbatojë në mënyrë selektive disa dispozita, nëse mund të quhen të tilla në një dokument të pa nënshkruar, por jo të gjithë Marrëveshjen; të ndjekur nga pohimi i Kryeministres Ana Brnabic më 14 Prill, se Beogradi nuk ka asnjë detyrim nga Ohri, ndërsa Kosova ka asociacionin!

Kjo situatë shkurajuese dhe për optimistin më të madh është e kuptueshme; mbasi si në Bruksel më 27 Shkurt dhe në Ohër më 18 Mars nuk u dha asnjë shenjë ose tregues bindës se me atë le ta quajmë marrëveshje dhe aneks shoqërues, të gjithë do të dilnin fitues (win – win situation). Pa pikë dyshimi, fituesi i madh i Ohrit është Beogradi dhe pas tij Moska! Natyrisht edhe ndërmjetësuesit ndërkombëtarë që të paktën do të justifikojnë “ec e jaket” e tyre, sidomos në prag të zgjedhjeve presidenciale në SHBA dhe europiane 2024!

Ndaj, le ta themi troç se më 18 Mars në Ohër praktikisht nuk pati as marrëveshje dhe as dakordësim, as historik, madje, siç duket dhe nga retorika e ashpër e Beogradit as “ marrëveshje fjale! ( gentleman’s agreement) Fakte, ja ku i keni vetëm disa këtu më poshtë.

Kështu, “Lista Serbe” me mbështetjen e hapur të Beogradit ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 24 Prillit, të cilat u shtynë dhjetorin e kaluar dhe me shumë gjasa do të shtyhen sërish! Po kështu, pala serbe nuk ka bërë asnjë hap përpara për rikthimin në strukturat vendore në veri të Kosovës, megjithë lëshimet e kësaj të fundit.

Gjithsesi, faktori kryesor i mospërparimit është mungesa e qartë e motivimit për Prishtinën. Ajo ishte plot shpresa dhe pritshmëri dhe me të drejtë; sepse 24 vjet pas përfundimit të konfliktit të armatosur me Serbinë, 15 vjet pas pavarësisimit, 13 vjet mbas opinionit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në favor të pavarësisë së Kosovës, 12 vjet pas dialogut të lehtësuar nga BE-ja dhe me pjesëmarrjen më aktive të SHBA-ve dhe mbas njohjes nga 116 shtete, Prishtina kërkonte një “ breakthrough”, pra një arritje sado të vogël në pritshmëritë e saj të drejta!

Ca më tepër, mbas premtimit solemn të Presidentit amerikan Joe Biden dhe BE-së, se njohja e Kosovës nga Serbia do të ishte temë qëndrore në dialogun midis tyre dhe se pa këtë njohje, Serbia as të mos mendonte se do të antarësohej ndonjëherë në BE.

Mirëpo, veç fjalëve të bukura, në Bruksel dhe Ohër nuk pati kurfarë premtimi për njohje të Kosovës dhe antarësim në OKB, ca më keq akoma, duket se ato janë hequr fare nga fjalori dhe axhenda perendimore. Asgjë dhe për njohjen nga 5 vendet antare të BE-së, ndërmjet të cilave Spanja dhe Slovakia, ish ministrat e jashtëm të të cilave janë ndërmjetsuesit kryesorë të BE-së në dialogun Prishtinë – Beograd.

Dhe më shqetësuese e që nuk po përmendet askund, është fakti i hidhur se nuk ka patur dhe as nuk po bëhet deri tani asnjë demarsh apo kërkesë ndaj Serbisë që të heqë Preambulën nga Kushtetuta e saj, ku Kosova cilësohet pjesë e Serbisë! Mirëpo kjo preambul është burimi dhe çelësi i të gjitha qëndrimeve negative serbe. Pa e hequr atë, nuk ka si të mendohet asgjë nga ato që përmenden në tekstin e marrëveshjes dhe anekset e saj. Ndonëse, heqja e këtij preambuli kushtetues nuk do nënkuptonte njohjen e Kosovës, por ligjërisht nuk do ishte më pengesë për këtë njohje në një të ardhme të parashikueshme.

Me të drejtë dikush mund të shtrojë pyetjen: “dakord, por përse atëhere Beogradi e njeh dhe e pranon Kosovën në “Ballkanin e Hapur” dhe në nisma të tjera rajonale? Përse faktikisht ai e pranon ekzistencën e Kosovës sovrane, dokumentat dhe diplomat e saj, të cilat përmenden në Marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit? Në fund të fundit, përse pranon të ulet në një tryezë me të, kur nuk e njeh?”

Përgjigjen e duhur do ta gjeni pikërisht në preambulën kushtetuese serbe. Po, Beogradi e pohon dhe e “njeh” Kosovën në këto forma dhe formate, sepse, Kosova është pjesë e Serbisë, provincë e saj, sepse synimi i konfirmuar i Beogradit është ribashkimi i Kosovës me Serbinë. Pikërisht këtu qëndron rreziku i mosheqjes së kësaj preambule. Ndaj dhe Beogradi e ka shprehur fare açik interesin e tij që në vijim të dakordësimit më të fundit, ai do të bëjë përpara vetëm në ato pika dhe momente që përputhen me këtë status të Kosovës. Pra, që Kosova të trajtohet si pjesë e Serbisë derisa sipas saj të ribashkohet me të kur të piqen kushtet ashtu siç ndodhi me dy Gjermanitë. Ndaj Serbia jo vetëm nuk e njeh dhe as nuk ka ndërmend ta njohë pavarësinë e Kosovës, por ajo po punon fort për nxitjen e çnjohjeve të saj, diçka e paparë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe të mos e gënjejë mendja njeri se nuk do të vijojë me këto fushata pas Ohrit, ca më tepër kur atje nuk është parashikuar asgjë konkrete dhe në këtë fushë.

Nuk ka asnjë rast tjetër në praktikën ndërkombëtare diplomatike, kur dy vende fqinje, dhe me të njëjtin sistem politik ulen në tryeza bisedimesh dy dhe shumëpalëshe, me praninë dhe mbështetjen e SHBA-ve dhe të BE-së, janë pjesë e nismave të bashkëpunimit rajonal, kanë nënshkruar dhe shumë marrëveshje, e megjithatë Serbia vazhdon të mos e njohë Kosovën, dhe tani pas 15 vjet pas Pavarësimit të saj!

Për pasojë, le ta përsërisim fort se është naivitet i madh diplomatik të shpresosh se Serbia do të pranonte që Kosova të antarësohej në OKB, në UNESCO, INTERPOL dhe gjetkë! Ja, shiheni vetë, dhe mbas Ohrit, Beogradi vazhdon me zell fushatën e çnjohjeve të Kosovës!

E megjithatë, ajo çka thamë më lart është vetëm “ gjysma e të keqes”! Gjysma tjetër lidhet me shtimin e dy komponentëve kritikë në Ohër, të cilat e ndërlikojnë dhe vështirësojnë dhe më tej normalizimin e pretenduar të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Është fjala për krijimin urgjent, si parakusht të detyrueshëm të Asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe vendosjes së autoritetit të Kishës serbe në Kosovë. Këto janë “ dy gozhda të forta veçse tanimë jo të Nastradinit”, por të Beogradit, me mbështetjen e Perëndimit, me plot dyshime, pikpyetje dhe hamendësime të pashmangshme; kujdes, bëhet fjalë për Ballkanin dhe jo Schengenin apo Beneluksin! Të dyja janë “patate të nxehta”; ndaj kërkohet kujdes, durim dhe profesionalizëm, që ato të mos kthehen në “ mollë sherri” e ca më keq akoma në “ bombë me sahat!”

Le ta themi troç se dyshimet, frika dhe sensibilitetet e mëdha negative lidhur me një asociacion një etnik dhe me kompetenca ekzekutive, që askush nuk mund të verë dorën në zjarr se nuk do të përsëritej skenari boshniak janë të drejta dhe të justifikuara. Pa u zgjatur, nëse duam që kjo çështje të përshpejtojë dhe ndihmojë e jo të pengojë procesin, Asociacioni nuk do trajtuar dhe përfshirë si parakusht dhe si preambul, por vetëm si pjesë përbërëse, në një rang dhe rradhë hierarkike me marrëveshjet e tjera të pazbatuara. Në vend të retorikave boshe, me mbështetjen e BE dhe SHBA-ve, kërkohet që të bëhen funksikonale grupet e punës me ekspertë, për ta shqyrtuar hollësisht këtë problem dhe për të arritur me konsensus të plotë në një tekst të pranueshëm; veç në kuadrin e gjithë marrëveshjes, pa asnjë dallim dhe diskriminim, siç po veprohet tani gabimisht.

E keqja tjetër dhe më e madhe është dukuria më e fundit nga ana e BE-së dhe SHBA-ve, të cilat sipas disa indikacioneve, po rishikojnë vizionet, politikat dhe qëndrimet e tyre të deritanishme dhe më në favor të Serbisë; ndonëse deri tani, siç e kemi nënvizuar dhe në shkrime të mëparshme, ato kanë kohë që e trajtojnë Beogradin si “ të nënës”, ndërsa Prishtinën “si të njerkës”! Ka disa fakte që tregojnë se ato po shkojnë dhe më larg se “ mbajtja me hatër” e Beogradit, duke dashur ta konsiderojnë gabimisht Serbinë si aktorin dhe faktorin kryesor të stabilitetit në Ballkan. A thua se nuk mjaftojnë 4 luftra gjakatare që Serbia ndërmori 30 vitet e fundit, të cilat mbeten shkaktari kryesor i telasheve, turbulencave, paqëndrueshmërisë politike e të sigurisë në rajonin tonë dhe më gjerë. Punët po shkojnë deri aty sa të shprehen hapur elementë të ndjesës dhe pendesës perendimore ndaj Beogradit, kur në fakt pritet shumë shtimi i trysnisë ndaj Serbisë, e cila as nuk denjon të kërkojë ndjesë për genocidin dhe krimet e luftës në Kosovë dhe gjetkë! E trishtë ndjesa dhe keqardhja pa vend e Ambasadorit amerikan në Beograd Chris Hill për viktimat serbe të bombardimeve të NATOS më 1999; ashtu si dhe aludimet dhe insinuatat autokritike amerikane lidhur me vendimin e mësipërm të NATO-s më 1999. Si diplomat aktiv për një kohë të gjatë në Bruksel dhe gjetkë, i shoh dhe kuptoj drejt hapësirat e nevojshme, lëvizjet dhe manovrat taktike diplomatike në një metropol si Beogradi; veçse kjo kursesi për interesa të çastit, në dëm të parimeve dhe interesave strategjike në rajonin tonë dhe më gjerë! “Simfonia” perendimore pro-serbe vijon me plot lëvdata për stërvitjen e përbashkët rutinore serbo-amerikane, edhe pse Serbia nuk pranon të aderojë në NATO dhe ka pesëfishuar shpenzimet për mbrojtjen, ndonëse askush në rajon nuk e kërcënon atë! Por, asnjë fjalë për moslinjëzimin e politikës së saj të jashtme me atë të BE-së.

Ndërkohë, ka trysni të shtuar emergjente dhe ultimatume mbi Kosovën për krijimin e asociacionit, siç e paralajmëroi Escobar para ca kohësh se “asociacioni do të bëhet me hir dhe me pahir, “do apo s’do Kurti”!

Ditët e fundit, ndonëse është e qartë se ai është mbyllur pas rijetësimit të Procesit të Berlinit, që në vjeshtë do të mblidhet për herë të parë në Tiranë dhe në rajon, treshja amerikane diplomatike Escobar, Chollet dhe Hill po mbështesin sërish “Ballkanin e Hapur”! Duke i “bërë kështu fresk” Beogradit dhe kësaj nisme që tani nuk ka më kuptim, veç mbivendosjes dhe karshillëkut të hapur ndaj Berlinit dhe BE-së që e përkrahin atë!

Pa u zgjatur në shembuj të tjerë, duket sheshit se diplomacia amerikane po zbaton aforizmën e njohur të Ambasadorit të saj emblematik, ish zv.sekretar Shtetit, Thomas Pickering i cili, duke bërë dallimin midis tyre pohon se: “ arkeologjia zbulon të panjohurën, ndërsa diplomacia mbulon të njohurën”

Qofshim të gabuar, por këtë duket se po tenton të bëjë diplomacia amerikane; gjithsesi, shpresojmë që në emër të vështrimit nga e ardhmja, ajo të mos lerë pas dore dhe të mbulojë të kaluarën e errët, krimet dhe genocidin serb ndaj Kosovës dhe të këqia të tjera!

Gjithashtu, mendojmë se është koha që diplomacia amerikane dhe ajo europiane t’u verë veshin ekspertëve të saj elitarë, Serwer, Josephs, Philips, Bugajski dhe të tjerë diplomatë brilantë të cilët kanë shprehur me fakte dh agumente skepticizmin e tyre ndaj Ohrit, çka do të gërryente besueshmërinë politike/diplomatike amerikane dhe europiane; duke nxjerrë mësime nga pësimet e të së kaluarës dhe qëndrimet e gabuara ndaj Rusisë, duke realizuar zgjidhje të qëndrueshme, e jo “ për të hedhur lumin” apo “për të larë gojën”!

Për këtë është e nevojshme që më në fund të bëhet distancimi i qartë nga politika demode paqtuese ( appeasement policy) me Serbinë; kjo politikë dështoi në Bosnie më 1993, në Rambuje më 1999, në Minsk më 2014 dhe së fundi me Moskën! Kujdes, nuk bëhen diktatorët burra të mirë me tregti, as me përkëdheli dhe me “kulaç, por vetëm me kërbaç”!!

Gjithashtu, do hequr dorë sa nuk është vonë nga ideja e gabuar gjeopolitike se Serbia mund të bëhet aktor dhe faktor stabiliteti në rajon! Naivitet i palejueshëm politik, kur në Ballkan ka antarë dinjitozë të BE-së dhe NATO-s – Italia, Turqia, Greqia, Kroacia, e të tjerë. Atëhere, ç’hyn këtu Serbia, kjo aleate e betuar e Rusisë? Kësaj i thonë “ të nxjerrësh Rusinë nga dera dhe ta futësh nga dritarja”!

Për fat të keq, pavarësisht nga fjalët e bukura dhe takimet e përbashkëta folklorike, në këtë proces delikat, Kosova nuk ka më mbështetje as në politikën dhe diplomacinë tonë. Dihet tashmë botërisht se Kryeministri Rama ka marrëdhënie shumë më miqësore personale dhe politike me Vuçiç se sa me homologët e Kosovës. Pa u zgjatur në rastet e mëparshme, mjafton t’i referohemi pohimit të tij problematik në një intervistë të ditëve të fundit për një media fqinje, ku kompromiset tejet të vështira të Kosovës i quan thjesht “ një copë kek” ( a piece of cake), duke dramatizuar ndërkohë sakrificat e mëdha serbe!

Së fundi, le të jemi realistë; të gjitha këto pengesa, vonesa dhe mungesa pritet të jenë “ ferra nëpër këmbë” në procesin e zbatimit të dakordësimit në fjalë. Problemet kanë dalë në sipërfaqe qysh tani, por do të shtohen dhe acarohen në muajt e ardhshëm. Madje, së shpejti do të ketë një pauzë jo të vogël kohore, mbasi do të jenë zgjedhjet e reja në SHBA dhe në BE, në pritje të rezultateve, për të rifilluar pothuajse nga fillimi, madje me shuarjen e zjarreve të reja. Ndaj, e përmendëm qysh në titull se nga pikpamja gjeopolitike, dakordësimi në Ohër, sidomos për Prishtinën zyrtare, e ka katandisur “kokoshin një thelë”.