Tifozja simbol, jo vetëm e përfaqësueses kroate në Botërorin “Katar 2022”, Ivan Knoll, vazhdon të tërheqë vëmendjen me postimet ne rrjetin social “Instagram”. Ajo numëron 3.4 milionë ndjekës dhe ka vendosur që pushimet nga Majemi të ekspozojë trupin bombastik, aty ku fokusi lidhej me prezantimin e bikinive nga brendi i markës “bitstarz”.“Ky është sharmi im me fat”, shkruante 30-vjeçarja në foto.