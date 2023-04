“Ka tiparet e një jashtëtokësori”, deklarata e çuditshme për Luiz Ejllin

Ky Big Brother do te njihet për shumë gjëra debate,sfida, të qeshura emocione por sigurisht do të njihet edhe si Big Brother-I i Luiz Ejllit.









Padyshim lojtari me i forte i te gjitha edicioneve te Big Brother Albania i cili ka befasuar te gjithë me lojen e strategjine e forte që ka treguar ne ketë loje e që po vazhdon ende pasi kanë mbetur edhe dy jave nga finalja e madhe me 6 maj.

Dje në “Ftesë në 5” me Bieta Sulon u diskutuan disa nga ngjarjet më të komentuara nga Big Brother Vip. Të ftuar ishin Olsi Abazi, Albana Bejko, Eduart Deda, Diola Dosti dhe Gazmend Ujkashi. Ky i fundit është i deklaruar si fans i Luizit prej kohësh dhe sot, ndërsa po komentonte mbi intuitën e tij në BBV bëri një deklaratë që habiti studion. “Ndoshta kjo do t’iu duket si konspiracion, por Luizin e kanë marrë në studim jashtë se është bërë viral.

Është një dyshim se Luizi ka tiparet e një jashtëtokësori. Unë s’ e them kot”, tha ai, ndërsa kjo deklaratë shkaktoi shumë të qeshura në studio. Intuita e tij e forte eshte komentuar aq shume pasi ai i ka kapur gjerat aq shpejt sa shume nga publiku kane dyshuar se ai merre informacione ne dhomen e rrefimit.