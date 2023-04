Luizi apo Dea Mishel, kush do të shkojë i pari në finalen e madhe? Ish- fituesi i “BBVIP Kanada”, tregon mbështetjen e madhe për këngëtarin

Që kur zbuloi se Luizi është frymëzuar nga strategjia e tij, fituesi i “Big Brother Vip Kanada”, Kevin Jacobs, ka treguar mbështetjen e madhe që ka për lojën e artistit.









E që prej asaj dite, Jacobs është përfshirë shumë në situatën e Big Brother ku ka analizuar karakterin e Luizit.

“Nuk e njoh nga afër dhe pak kuptoj nga ato që njoh. Pashë që ka disa diploma, ka qenë diplomat në Europë si dhe ka përfaqësuar Shqipërinë në Eurosong. Më pëlqeu shumë dhe jam shumë i lumtur që më ka ndjekur. Kur të përfundoj Big Brother, do ta lë disa kohë të shplodhet dhe të mësohet me realitetin jashtë dhe pastaj do ta kontaktoj, të flas me të”, u shpreh asokohe Kevin.

E teksa dhe pak ditë na ndajnë nga finalja e madhe e ecidicionit të dytë të “BBVIP”, Luizi dhe Dea Mishel janë dy banorët të cilët janë në garë se kush do të jetë finalisti i parë dhe këtë do ta vendos publiku.

E nuk kishte si të mungonte dhe përkrahja e Kevin, i cili i ka kërkuar ndjekësve të votojnë Luizin për ta dërguar në finale.