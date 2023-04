Vrasja e biznesmenit në Shëngjin/ Lubonja: Tronditëse, nuk njihet më asnjë kufi!

Analisti Fatos Lubonja në emisionin “Open” në News24 dënoi ngjarjen e ndodhur në Shëngjin ku u ekzekutua biznesmeni Ardian Nikulaj.









Gjatë fjalës së tij, Lubonja u shpreh pamjet e publikuara të momentit të kryerjes së këtij krimi, janë tronditëse.

Nga ana e tij Tomor Alizoti u shpreh se shteti sot është në krizë dhe se në Shqipëri krimi i organizuar ka arritur kulmin.

Pjesë nga biseda në studio:

Lubonja: Në Gjermaninë lindore ka pasur ekzistuar dënimi me vdekje, por kishte një rregull si ekzekutohej. Njeriu që ishte dënuar me vdekje e merrte edhe vendimin që i ishte falur jeta dhe teknika e ekzekutimit të tij, ishte e tillë që kur hynte në një hapësirë që ishte si një depo, kishte një pikë që ky nuk e dinte nga pas që të gjuante dhe të vriste pa e parë, pa e ditur. Është kriminale brenda krimit. Kemi shumë raste, po ky krim është tronditës, nuk njeh asnjë lloj humanizmi minimal. Ky është vrasës me pagesë.

Julian Zyla: Nuk kam ndonjë koment, por i hem ngushëllime familjes. Është një fatkeqësi për personin. Pas viktimës, viktima më të mëdhenj janë familjarët.

Robert Rakipllari: këto janë pamje të tmerrshme. krimi ka marrë përmasa të mëdha, përtej çdo imagjinate. Është e vështirë të flasësh edhe për këta tipa. Janë disa raste radhazi që tregon se krimi i organizuar ka marrë një fuqi të tillë, si mafia Siçiliane. Ky vjen të vret, edhe mafia Siçiliane ka kode. Motivet nuk janë të qarta, këto janë ngjarje pa autor. Një vrasje që ndodh në mes të fushatës elektorale, nuk dihet nëse është apo jo ky motivi.

Ervin Bushati: Ngushëllime familjes, uroj që të mos i kenë parë këto ngjarje. Organet të bëjnë punën sa më shpejt.

Tomor Alizoti: Shteti është në krizë, kur mafia kombinohet me politikë. Në Shqipëri ka arritur kulmin e saj. Këto pamje në Shqipëri janë bërë normale. Ka ekzekutime ka shpërthime në mes të ditës.