BASKETBOLL/ Sherri në derbin e femrave në kryeqytet, zbardhen vendimet e Komisionit të Disiplinës

Ngjarja e rëndë që ka ndodhur midis Partizanit dhe Tiranës në derbin e kryeqytetit në basketboll ka sjell dhe reagimin e Komisionit të Disiplinës. Ata kanë marrë vendimin që klubi i Partizanit të ndëshkohet për shkak të mungesës së duhur të sigurisë. Gjithashtu janë dënuar edhe disa basketbolliste për shkak të sjelljeve të pahijshme, si sulme apo ofendime.









VENDIMET

Më datë 20 prill 2023 u mblodh Komisioni i Disiplinës i FSHB-së nën drejtimin e Kryetarit, Z. Korab Llazani, si dhe me praninë e anëtarëve, Z. Elton Saliaga dhe Z. Gerald Osmani, për diskutim të problematikës së ndeshur pas përfundimit të ndeshjes Partizani vs Tirana, ndeshja e dytë ½ finale Kategoria I-rë Femra, datë 19.04.2023. Për informacion më të detajuar, Komisioni priti Vëzhguesin Teknik të ndeshjes në fillim të mbledhjes, rreth orës 12:00 deri në 12:30. Në bazë të relacionit të përcjellë nga Vëzhguesi Teknik i ndeshjes, Z. Artan Terihati, paraqitet realizim i ndeshjes në mënyrë korrekte gjatë së cilës janë ndëshkuar me gabim teknik lojtaria me numër 33, Antoinette Alyssa Bannister (Partizani), si dhe lojtaria me numër 6, Ornela Lalaj (Partizani), sipas protokollit zyrtar të ndeshjes. Ndeshja ka përfunduar me fitoren e ekipit të Partizanit me rezultatin 86-83. Pas përfundimit të ndeshjes paraqitet dhunë verbale dhe fizike. Lojtaret me numër 22 dhe 33, përkatësisht Antoinette Alyssa Bannister (Partizani) dhe Lasonja Lavette Edwards (Partizani), në përfundim të ndeshjes kanë fyer verbalisht stolin e ekipit kundërshtar nëpërmjet gjesteve josportive duke shkaktuar tension të panevojshëm. Pas përshkallëzimit të komunikimit verbal ku krahas lojtareve të Partizanit janë përfshirë dhe lojtaret me numër 12 dhe 23 të ekipit të SK Tiranës, përkatësisht Ebi Dishnica dhe Enisa Qosja, situata e tensionuar ka kaluar në përleshje fizike. Gjithashtu, në sulm fizik janë përfshirë dhe spektatorë të cilët janë futur në fushë pas përfundimit të ndeshjes dhe kanë krijuar një situatë të pa denjë për një ndeshje basketbolli.

Për sa më sipër, në zbatim të rregullores së aktiviteteve kombëtare të basketbollit, Komisioni i Disiplinës vendosi:

Në zbatim të nenit 13.8, pika f, “Hyrja e spektatorëve në fushën e lojës para, gjatë ose pas ndeshjes, në një ndeshje të organizuar nga një shoqatë anëtare”, ndëshkim i shoqatës organizatore të ndeshjes, “Partizani Basket”, në shumën 10’000 lek.; Në zbatim të nenit 13.8, pika h, “Ushtrim dhune i spektatorëve ndaj pjesëtarëve të ekipeve (lojtar, trajner, etj.)”, ndëshkim i shoqatës organizatore të ndeshjes, “Partizani Basket”, në shumën 100’000 lek, për mosmarrje të masave të duhura të sigurisë.; Në zbatim të nenit 14.9, “Sjellje josportive e lojtareve, trajnerëve apo personave të tjerë që qëndrojnë në stol (fyerje, kërcënime, etj.) të cilat nuk janë ndëshkuar nga gjyqtarët gjatë ndeshjes si edhe pas përfundimit të saj, por paraqiten nga vëzhguesi”, ndëshkim i lojtareve të Partizanit, Antoinette Alyssa Bannister (nr.33) dhe Lasonja Lavette Edwards (nr.22), si dhe lojtareve të SK Tiranës, Ebi Dishnica (nr.12) dhe Enisa Qosja (nr.23), në shumën 10’000 lek për secilën.; Në zbatim të nenit 14.17, “Realizimi i sulmit fizik ndaj kundërshtarëve (lojtar, trajner, etj.), spektatorëve apo pjesëtar të ekipit të tij, para, gjatë ose pas ndeshje, pa pasoja për shëndetin e viktimës”, dënim i lojtareve të Partizanit, Antoinette Alyssa Bannister (nr.33) dhe Lasonja Lavette Edwards (nr.22), si dhe lojtares së SK Tiranës, Ebi Dishnica (nr.12), në shumën 50’000 lek për secilën.

*Në mungesë të pamjeve filmike gjatë gjithë ngjarjes dhe duke ju referuar fakteve të paraqitura nga Vëzhguesi Teknik i ndeshjes, sipas procedurave të përcaktuara në rregulloren e aktiviteteve të basketbolllit, Komisioni i Disiplinës nuk mund të vlerësojë përfshirjen në vendim të dënimit me përjashtim të lojtareve të përfshira në ngjarje sipas përcaktimit shtesë në nenin 14.17.;

Tërhiqet vëmendje të gjithë Vëzhguesve Teknik të sigurojnë zhvillimin e ndeshjeve basketbollistike si përgjegjës për zbatimin e masave teknike dhe të sigurisë të përcaktuara në rregulloren e aktiviteteve të basketbollit. Kundrejtë këtij vendimi mund të apelohet brënda 5 ditëve nga marrja e vendimit.

FSHB