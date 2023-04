Camila Cabello dhe Shawn Mendes rindezin përsëri romancën e tyre

Camila Cabello dhe Shawn Mendes kanë konfirmuar se e kanë rindezur romancën e tyre pasi u fotografuan duke u puthur në Coachella gjatë fundjavës.









Ish-anëtarja 26-vjeçare e “Fifth Harmony” e cila së fundi shfaqi fizikun e saj në formë në një ‘selfie’ me bikini dhe 24-vjeçarja kanadeze u kapën dorë për dore në Santa Monica në një InstaStory në Instagram të postuar nga personalitet televiziv Jessica Rendall.

Në videon e shkurtër Camila dhe Shawn mund të shiheshin me duart e tyre të ndërthurura teksa ecnin në rrugë së bashku, shkruan DailyMail.

Camila dukej e lezetshme me një jelek pulovër ngjyrë bezhë mbi një këmishë të bardhë me mëngë të gjata dhe xhinse të gjera.

Ndërsa, Shawn ka veshur një kostum njëngjyrëshe në një xhup të përshtatshëm ngjyrë bezhë.

Dalja e dyshes vjen gjashtë ditë pasi Camila i la fansat e saj duke menduar nëse ajo mund të ishte ribashkuar me ish të dashurin e saj pasi u filmuan duke ndarë një puthje në Festivalin e Muzikës dhe Arteve në Coachella Valley të premten.

Ndonëse fansat e Camilas ishin të entuziazmuar pasi e panë të puthte Shawn në festival, një person i brendshëm hodhi poshtë pretendimet për ribashkim.

Në fillim të kësaj jave, një burim na tha se Mendes dhe Cabello “nuk ishin bashkë ende”. Megjithatë, ata kanë “shumë dashuri dhe histori mes tyre”, kështu që “një gjë çoi në një tjetër” gjatë ribashkimit të tyre të mbushur me momente intime.

Burimi vuri në dukje se ata kishin qëndruar në kontakt dhe ata vendosën të rrinin në festival pasi panë që të dy po planifikonin të shkonin.

Bashkëpunëtorët e “I Know What You Did Last Summer” më parë ishin të lidhur nga korriku 2019 deri në nëntor 2021.

Kur ata njoftuan ndarjen e tyre , dyshja u zotuan se “do të vazhdojnë të jenë miqtë më të mirë” dhe u thanë fansave se “dashuria e tyre për njëri-tjetrin si njerëz është më e fortë se kurrë”.