‘Çfarë?!’ Orbán ‘hedh’ ujë të ftohtë mbi shpresat e Ukrainës në NATO

Marrëdhëniet e trazuara të Hungarisë me Ukrainën fqinje u rritën sërish të premten pasi kryeministri Viktor Orbán hodhi poshtë ëndrrat e vendit për NATO-n me një postim me një fjalë në Twitter.









“Çfarë?!” Kryeministri shkroi në një postim në Twitter duke iu përgjigjur një artikulli të POLITICO mbi deklaratën e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Kiev të enjten se “vendi i merituar i Ukrainës është në NATO”.

Marrëdhëniet mes Budapestit dhe Kievit janë të tensionuara. Hungaria kaloi vite duke bllokuar seancat e nivelit të lartë të NATO-s me zyrtarët ukrainas, gjoja për shqetësimet rreth të drejtave të folësve hungarez në Ukrainën perëndimore.

Dhe pavarësisht se dënon pushtimin në shkallë të plotë të Rusisë, Hungaria ka refuzuar të dërgojë armë për të ndihmuar fqinjin e saj. Ndërkohë, zyrtarë të lartë hungarezë vazhdojnë të vizitojnë rregullisht Moskën dhe të mbajnë lidhje të ngushta me Kremlinin. Në të njëjtën kohë, bashkimi i Hungarisë me Turqinë në bllokimin e ofertës së Suedisë në NATO ka frustruar kryeqytetet perëndimore.

Aleatët e NATO-s – përfshirë Hungarinë – vendosën në vitin 2008 që Ukraina do t’i bashkohet përfundimisht aleancës. Por rruga e Kievit drejt NATO-s ka ngecur dhe në shtator udhëheqja e Ukrainës kërkoi një “aderim të përshpejtuar” për t’u anëtarësuar.

Por çështja është shumë e ndjeshme. Shumica e aleatëve të NATO-s – përfshirë SHBA-në – duan të shmangin çdo lëvizje të madhe në procesin e pranimit të Ukrainës, ndërkohë që lufta është në vazhdim.

Një grup anëtarësh lindorë po shtyjnë tani që NATO t’i japë Kievit një sinjal se po i afrohet aleancës.

Gjatë vizitës së tij në Kiev, Stoltenberg tha se ai diskutoi një nismë shumëvjeçare të NATO-s për të ndihmuar Ukrainën që të largohej nga pajisjet ushtarake të epokës sovjetike në standardet e vetë aleancës.

Por mbetet e paqartë se çfarë lloj sinjali politik do të zgjedhin liderët e NATO-s t’i japin presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy në samitin e ardhshëm të aleancës, të planifikuar për në korrik.

Duke folur në Gjermani të premten në mëngjes, ndërsa partnerët e Ukrainës u mblodhën në bazën ajrore Ramstein për të diskutuar ndihmën e mëtejshme për Kievin, Stoltenberg përsëriti se tani për tani aleatët duan t’i mbajnë sytë te sfida e ngutshme për të ndihmuar Ukrainën të fitojë.

“Të gjithë aleatët e NATO-s kanë rënë dakord që Ukraina do të bëhet anëtare e NATO-s,” tha ai. “Por fokusi kryesor tani është sigurisht se si të sigurohet që Ukraina të mbizotërojë”.

“Ajo që ne dimë është se mbështetja jonë e ndihmon Ukrainën të ecë drejt integrimit euro-atlantik”, tha ai, duke shtuar, “pa një Ukrainë sovrane dhe të pavarur, nuk ka kuptim të diskutohet për anëtarësimin”.

Gazeta Shqiptare