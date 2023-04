Cristiano Ronaldo është lodhur nga Georgina – Marrëdhënia e tyre është në krizë

Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez janë një nga çiftet më të përfolur në botë, me llogaritë e tyre në rrjetet sociale që tregojnë stilet e tyre të jetesës luksoze dhe deklarojnë publikisht dashurinë e tyre për njëri-tjetrin. Megjithatë, raportet e fundit të televizionit portugez sugjerojnë se marrëdhënia e tyre mund të jetë në telashe serioze.









Sipas emisionit “Noite das Estrelas”, futbollisti mësohet se është lodhur nga qëndrimi i partneres së tij, i cili cilësohet si “i detyruar, joserioz dhe larg realitetit”. Në emision u shfaq edhe psikologu Quintino Ayres, i cili analizoi sjelljen e çiftit në ngjarjet e fundit publike dhe arriti në përfundimin se jeta personale e Ronaldos nuk është në një moment lumturie.

¿Hay crisis entre Cristiano y Georgina? Lo que afirma la televisión portuguesa https://t.co/Kvm4URxmHY — Tiramillas (@tiramillas) April 21, 2023

Thashethemet kanë ndezur debate mes fansave dhe gazetarëve të çiftit, me disa që spekulojnë se zakonet e shpenzimeve të Georgina dhe besimi i saj se ajo është e barabartë me Ronaldon po shkaktojnë tensione në marrëdhëniet e tyre. Të tjerë kanë spekuluar se largimi i Ronaldos nga familja e tij, veçanërisht nëna e tij, mund të jetë duke kontribuar në pakënaqësinë e tij.

Pavarësisht thashethemeve, ka nga ata që mbrojnë çiftin duke pretenduar se janë mirë. E dashura e Cristianos, Filipa Castro, deklaroi se “si gjithmonë shkojnë shumë mirë” dhe se raportimet janë thjesht “histori, thashetheme, të sajuara nga njerëz që nuk e durojnë Gion”.

Georgina Rodriguez i “dëgjon” shpesh për stilin e saj luksoz të jetesës

Partnerja e superyllit të futbollit shpesh shkakton reagime me deklaratat dhe postimet e saj në rrjetet sociale. Së fundmi, influencuesja ndau një seri fotosh nga vera e vitit 2020, duke përfshirë një imazh të saj dhe Ronaldos duke qëndruar para jahtit të tyre.

Imazhi, i cili tregon çiftin përballë jahtit Azimut Grande 27 metra që blenë tre vjet më parë për më shumë se gjashtë milionë euro, u shoqërua me një mbishkrim ku shkruhej “Më kujtohet ajo pasdite vere kur shkuam të blinim varkën tonë”.

Shihni postimin

Teksa postimi mblodhi në pak orë mbi pesë milionë e gjysmë pëlqime, ai mori kritika edhe nga disa ndjekës të cilët e akuzuan sërish Rodriguez-in se po lëvdonte me stilin e saj luksoz të jetesës, ndërsa në një intervistë të fundit ajo kishte thënë se nuk i pëlqen të mirat materiale.

Pavarësisht komenteve negative, shumë fansa të Rodriguez e mbrojtën atë, duke i quajtur “xhelozë” ata që dhanë komente negative. Ky reagim nuk është asgjë e re për Rodriguez pasi ajo është kritikuar shumë herë në të kaluarën për stilin e jetës së saj luksoze dhe dhuratat që merr nga Ronaldo.

Reagimet pas intervistës së saj – “Ajo jeton në një botë tjetër”

Pak javë më parë, Rodriguez ishte sërish në qendër të kritikave nga mediat spanjolle. Georgina po promovonte sezonin e dytë të dokumentarit të saj në Netflix ‘I’m Georgina’ ndërsa ishte në turne në Spanjë, por paraqitja e saj në shfaqjen ‘El Hormiguero’ shkaktoi reagime.

Gjatë emisionit, Rodriguez diskutoi lëvizjen e fundit të familjes së saj në Arabinë Saudite pas lëvizjes së Ronaldos në Al-Nassr në janar. Megjithatë, disa media spanjolle e sulmuan atë për mungesën e dukshme të të kuptuarit të jetës në vend dhe për promovimin e një reality show që nuk pasqyron saktë jetën e saj.

Partnerja e futbollistit ka deklaruar se gjatë xhirimeve të dokumentarit ka ndjerë mbështetjen e gjithë familjes së saj. Ajo foli edhe për fëmijët e saj me disa deklarata të diskutueshme që u diskutuan jo pak edhe në rrjetet sociale. “Unë i dua fëmijët e mi, por jo fëmijët e të tjerëve”, tha ajo me shaka para se të rrëfente se është krenare që fëmijët e saj nuk janë të dhunshëm. Siç tha një nga fëmijët e tyre, ai ishte rrahur në shkollë një ditë më parë, por ai nuk iu përgjigj goditjeve. “Jam krenare që fëmijët tanë nuk përdorin dhunë”, tha ajo.

Deklarata më e diskutueshme që bëri ishte sërish për arsimimin e fëmijëve të saj, kur tha se përpiqet t’u tregojë fëmijëve të saj se ka varfëri rreth tyre, duke vënë në dukje se ajo dhe Ronaldo vijnë nga familje të varfra. “Unë u them atyre që nuk duhet ta lënë ushqimin e tyre dhe nëse nuk e hanë është për meze të lehtë të pasdites më vonë. Herë pas here u tregoj video të fëmijëve që nuk kanë ushqim dhe u them se kjo mund t’u ndodhë atyre”, tha ai.

Një tjetër pikë e intervistës bëri përshtypje në të cilën ai përmendi se ata jetojnë “thjesht” me yllin portugez dhe se nuk janë “materialistë”, ndonëse ai tashmë i ka bërë dhuratë tre makina për ditëlindjen e tij.

Një kritikë veçanërisht e ashpër erdhi nga gazetarja spanjolle Emma Garcia, e cila tha pas intervistës: “Ai jeton në një botë tjetër dhe i mungon shumë informacioni për jetën në përgjithësi”.

Por ka pasur reagime edhe në rrjetet sociale. Një vajzë shkroi në Twitter se “puna e vetme e Georgina Rodriguez është në thelb të bëjë fotosesione, të kërkojë fustanin më të mirë për galat e saj dhe të udhëtojë me avionë”. Një përdorues tjetër i platformës komentoi: ” Georgina Rodriguez është personi tipik që paratë mund të blejnë gjithçka, përveç mendimeve të përulura.”