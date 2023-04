Efi sulmon ashpër çiftin Kiara-Luiz: Çfarë është i aftë të bëjë një njeri për një vend pune

Pas prishjes së miqësisë, Efi ka sqaruar debatin e saj me Luizin, teksa po bisedonte me Dean dhe Nitën, banoret me të cilat ka pasur gjithashtu debate të forta së fundi. Mesa duket tashmë pa çiftin pranë, ajo është afruar me to dhe ka folur gjerë e gjatë.









Efi u shpreh se jashtë shtëpisë, në përditshmëri të gjithë përdorin fjalë që nuk duhet, kur janë me nerva duke justifikuar atë që kishte thënë për Luizin në dhomën e rrëfimit “Ik p*irdhu ti dhe ajo që të ka bërë ty.”

Ajo iu shpjegoi banoreve se me Luizin shoqërohet sepse e ka shumë xhan dhe për asnjë arsye tjetër. Por sipas saj, Luizi e hodhi poshtë papritur.

“Në atë moment thjesht isha fryrë aq shumë sa thashë po prit se loja ka një limit. Çfarë është i aftë një njeri të bëjë për të arritur jashtë një vend pune, çfarë është i aftë të bëjë? Pra ti natyrën tënde e tregon edhe këtu brenda. Pikërisht çfarë bën ti, unë nuk e bëj!”, tha Efi.