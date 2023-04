Flet ‘vëllai binjak’ i Luizit Ejllit: Do të bëhem pjesë e BBV3

I ftuar në “Breaking”, Veton Gjonaj i cili u bë personazh publik për shkak të ngjashmërisë së madhe që kishte me personazhin e BBV2 Luiz Ejlli. Ai ka folur në lidhje me BBV3, se nëse do ta pranonte ftesën për të qenë pjesë e spektaklit.









“Momentalisht është një shembull shumë i mirë, është një program që na largon nga jeta e përditshme.

Besoj se duhet me u mendu më me kujdes në lidhje me ftesën për të qenë pjesë e BBV3, po shpresoj se do të kisha dasht.”- tha Vetoni

Në lidhje me situatën Efi Luiz Kiara, unë e kam parë dhe Efin që e ka mbështet dhe jashtë Luizin. Ndërsa për marrëdhenien e Kiarës dhe Luizit, iu besoj se e kanë dashuri të vërtetë.

Nga të gjithë personazhet, pa dyshim Luizi meriton të jetë finalisti i parë”, është shprehur Veton Gjonaj.