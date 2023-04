VIDEO/ Kiara i vështirëson misionin Luizit: Për kokë të vëllait, se nuk duroj dot më çfarë ke

Luizi duket se ka marrë një mision nga vëllai i madh, për ta bërë Kiarën përgjegjëse në rast se nuk arrin të shpallet finalisti i parë i këtij edicioni.









Gjatë gjithë ditës së djeshme, ai ka vënë në dyshim edhe raportin e tyre, ndërkohë që Kiara është parë mjaft e prekur dhe në disa raste e përlotur nga i gjithë ky qëndrim i këngëtarit.

Situata ka vazhduar edhe sot teksa loja e Luizit duket se është bërë akoma më e besueshme, pasi Kiara është betuar në diçka shumë të shtrenjte për të që nuk ka dëshirë ta humbas.

Pjesë nga biseda:

Unë mbledhë mbledhë, pastaj…

Kiara: Unë e di që je paparashikueshëm për lojën dhe për marrëdhënien këtu por jo me mua.

Me mua mendoja tjetër gjë se një person që të thotë ti je nëna e fëmijëve të mi një person qe te thotë si ty nuk kam dashur kurrë asnjë dhe një dite të bukur zgjohet dhe thotë kam mbledhur dhe nuk të shpjegon dot asgjë thjeshtë po të them për shpirt të Rayanit dhe Ardit njerëzit që dua më shumë në ketë botë të dua shumë mos dysho kurrë se çfarë mund të bëj unë për ty pastaj të tjerat do ti kuptosh me kohen.

Luizi: Mos më shiko kështu aman

Kiara: çfarë të bëj mos e te shikoj, ti më ke thën që çdo gjë këtu brenda është lojë përveç teje ke thën dhe unë të kam besuar kjo ishte frika ime mos më bëj të pendohem po ketë situate kështu nuk e duroj dot të them të drejte.

Luizi: Duro deri nesër

Kiara: S’po me zinte gjumi kur më the do shikosh të shturën ca do te shikoj te shtunën se unë nuk jam as Efi as askush nga ata që je mësuar ti.