“Bashkia e Sakos po mbulon Durrësin me asfalt elektoral”/ Denoncimi i Jola Hysajt: Po përdoren tenderat e gjelbërimit duke shkelur Kodin Zgjedhor në kohë fushate!

Sekretarja për Marrëdhëniet me Publikun në grupimin e Sali Berishës, Jola Hysaj përmes një postimi në ‘Facebook’ shkruan se Bashkia e Durrësit po vazhdon asfaltin elektoral dhe se Kodi Zgjedhor po shkelet.









Jola Hysaj thekson se Bashkia nga paaftësia e Emiriana Sakos të ‘zgjohet’ dhe të gumëzhijë nga [puna vetëm pak ditë para zgjedhjeve vetëm dhe se po përdor tenderat për gjelbërim, pa transparencë.

Sakaq shton se qytetarët e Durrësit po diskriminohen nga pushteti vendor në të gjitha shërbimet dhe se mazhoranca e ka shkatërruar qytetin, ku bën thirrje për 14 maj që vota e këtyre të fundit të funksionojë si ndëshkim për Partinë Socialiste.

Postimi i plotë:

Aty ku paaftësia e Sakos mbulohet me asfalt elektoral, ku KQZ flen gjumë dhe SPAK është në dremitje të plotë.

Bashkia e Durrësit vijon asfaltin elektoral në Arapaj, Porto Romano, Romanat, Shkallnur. Edhe me këto veprime që janë në shkelje me të dyja kembët të Kodit Zgjedhor, Bashkia i ka ndarë qytetarët në të nënës dhe të njerkës, pasi ka shumë zona në të cilat nuk është investuar përgjatë gjithë mandatit, dhe as tani.

“Kudo nëpër rrugët dhe rrugicat e lagjeve në komunat e Durrësit, zgjohesh nga zhurmat e makinerive të fadromave, skavatorëve dhe rrulave që punojnë për shtrimin e rrugëve me atë asfaltin e hollë elektoral. Durrësi po “Rilind” vetëm në 3 javë para zgjedhjeve vendore. Bashkia sapo i ka zbuluar te gjitha rrugicat e këtij qyteti vetëm këto pak ditë, dhe vetëm në pak orë, “punë mbaruarit” kanë shtruar kilometra me asfalt në trashësinë e cipës së qepës. Qytetarëve ” u serviret” intensivisht asfalti elektoral, duke treguar haptazi nivelin më të ulët të shërbimit të një institucioni vendor, e cila zgjohet dhe gumëzhin nga puna, vetëm pak dite para zgjedhjeve. Qytetarët e Durrës janë të diskriminuar nga pushteti vendor në të gjithë shërbimet që marrin dhe që duhet të jenë të barabarta për të gjithë. Njëlloj siç ndodhi në zgjedhjet e pjesshme ku u përdorën fondet e rindërtimit për fushatë, në këto zgjedhje për përdoren tenderat për gjelbërim dhe asfalt elektoral. Disa pyetje që vijnë në mendjen e secilit prej nesh kur shohim që rrugët shtrohen pa tabelën e punimeve, pa trasparencë por brënda 4 orësh:

Kur u bë tenderimi i asfaltit elektoral dhe sa është buxheti i miratuar? Sa po respektohen standartet dhe kush janë kriteret e përzgjedhjes së firmave që e bëjne këtë asfaltim? Si po behët përzgjedhja e zonave, në bazë të nr të votuesve apo të drejtorave të administratës shtetërore? Si lind gjithë kjo dashuri për zona të caktuara vetëm në kohë fushatash?

Ju bëjmë thirrje qytetarëve të tregohen të kujdesshëm dhe në 14 maj të ndëshkojnë me votë partinë që e shkatërroi Durrësin, i hoqi identitetin dhe i la qytetarët në mes të 4 rrugëve duke luajtur çdo dite me dinjitetin e tyre.