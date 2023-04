E mbajtën sekret/ Anna Lika dhe Bjordi Mezini formalizojnë lidhjen, dy kolegët prej më shumë se 1 viti në një romancë! Si u shndërrua miqësia në dashuri

Anna dhe Bjordi tashmë nuk fshihen më. Aktorja dhe regjisori, prej më shumë se 1 viti janë në një lidhje dhe tashmë ka ardhur momenti që edhe të publikojnë foto së bashku.









Gjatë xhirime të serialit “HOT”, dyshja ka publikuar këtë foto, duke konfirmuar atë që prej kohësh tashmë dihej. Anna dhe Bjordi janë njohur në xhirimet e serialit të Ermal Mamaqit, “HOT”.

Anna aty është në rolin e një prej protagonistëve, ndërkaq që Bjordi është regjisori i serialit. Raporti i tyre ka nisur tërësisht miqësor fillimisht, por më pas dyshja ka nisur këtë raport, që duket se është në prag për t’u kthyer në një marrëdhënie të konsoliduar. Prej më shumë sesa një viti, dyshja ia ka dal që të fshihet nga sytë e ndjekësve, duke e shijuar këtë raport larg syve të kureshtarëve.

Por teksa për shumë, kjo histori nuk dihej, duket se për familjen ka qenë shumë e konsoliduar. Po ti hedhim një sy rrjeteve sociale, Bjordin e ndjek e gjithë familja e Annës, duke përfshirë edhe dy tezet e famshme, Inisi dhe Ingridi.

Në intervistat e saj, aktorja ka folur edhe për Bjordin, por duke i kufizuar deklaratat vetëm tek raportet e punës. Teksa foli për rolin e saj në serial, aktorja rrëfeu se një situatë e cila kishte bërë që të tërhiqej nga seriali.

Ajo tha se në fillim për të ishin parashikuar shumë skena të nxehta që ajo nuk mund t’i luante duke u tërhequr nga seriali. Por, shtoi se me këmbënguljen e Ermalit u rikthye dhe këto skena u reduktuan.

“Shkova lexova dy puntatat e para, mu duk vetja ime por me një ndryshim vogël që nuk po kërkoj një burrë me lekë. Lexoj dy seritë e para, lexoj të tretën dhe te kjo çfarë nuk bëja, nuk kishte lënë aktor, kameraman pa më përplasur në vende të ndryshme. Dhe mua më erdhi si bombë, se nuk isha përgatitur për këtë. Them që jo nuk e bëj, nëse skenari nuk ndryshohet, thashë nuk vij, Bjordi më tha ‘ok’ mos hajde. Dhe ika. Me këmbënguljen e Ermalit, ishin munduar të merrnin me të mira të shtëpisë sime, këto skena i reduktuan, në një gjë që mu duk shumë normale dhe u riktheva më e fortë se kurrë”, tha Anna.