Kur janë bankat mirë, jemi mirë të gjithë!

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, për periudhën janar-shkurt 2023, fitimi i 11 bankave të nivelit të dytë tek ne u rrit me 28 përqind, në krahasim me periudhën janar-shkurt 2022. Ky është rezultati më i lartë për periudhën dymujore që prej vitit 2015. Rritja e fitimit ka sjellë një përmirësim të dukshëm edhe në treguesit e rentabilitetit bankar.

Kthimi nga kapitali i sektorit, mbi bazë vjetore, u rrit në 17 përqind, nga 7.9 përqind që kishte qenë në janarin e vitit 2022. Ndërsa kthimi nga aktivet bankare u shtua në 2 përqind, nga 0.9 përqind që kishte qenë në të njëjtën periudhë të vitit 2022. Kthimi nga kapitali dhe kthimi nga aktivet bankare kanë arritur nivelin më të lartë në katër vitet e fundit. Fitimi i bankave po rritet, mbi bazën edhe të rezultatit pozitiv të vitit të kaluar.

Rritja pesë herë e normës bazë të interesit nga banka jonë qendrore gjatë vitit 2022, për të luftuar inflacionin, pati një ndikim pozitiv në performancën e bankave, rritur fitimin nga interesat. Si rezultat i punës së kujdesshme të Bankës së Shqipërisë me ofrimin e kushteve për huadhënie më intensive nga bankat tregtare, sistemi bankar tek ne e mbylli vitin 2022 me një fitim të konsoliduar. Treguesi i kredive të dhëna për biznesin dhe qytetarët shënoi rritje. Po ashtu edhe treguesi i depozitave bankare të qytetarëve.

Nga ana tjetër, edhe përdorimi i pagesave bankare në distancë dhe i shërbimeve bankare përmes internetit, u rrit gjatë vitit të kaluar. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në vitin 2022, numri total i veprimeve bankare në distancë arriti në 6.28 milionë. Krahasuar me një vit më parë, shqiptarët e shtuan numrin e veprimeve bankare në distancë me 22.4 përqind, ose me 1.15 milionë veprime më shumë. Sistemi bankar po digjitalizohet me shpejtësi. Shërbimi i internet banking ofrohet tashmë nga të gjitha bankat tregtare në Shqipëri dhe numri i përdoruesve të shërbimit është trefishuar, në krahasim me pak vite më parë. Me qetësimin e situatës dhe me gjetjen e alternativave të reja, si për furnizimet fizike me mallra, ashtu dhe për shërbimet që u prekën nga agresioni i Putin në Ukrainë, si dhe për të përballuar inflacionin e lartë, i cili arriti nivele që nuk ishin parë në këto 10 apo 15 vitet e fundit, industria bankare ia doli të përthithë goditjet dhe rezultoi me fitim 33 përqind, falë politikave shumë të matura dhe të kujdesshme të bankës qëndrore.

Bankat tregtare vijuan aktivitetin e huadhënies për sipërmarrësit dhe qytetarët pa kufizime, pa shtuar kërkesat për të qenë tej mase konservative. Faktet treguan që politika e ndjekur ishte pozitive, e gërshetuar me politikat monetare dhe politikat fiskale, Ky gërshetim dha rezultatet e duhura në aktivitetin bankar gjatë vitit 2022 dhe e ka projektuar fitimprurës këtë aktivitet edhe për këtë vit. Sipas shprehjes së famshme të ekspertit Alain Greenspan, drejtuesit veteran të Rezervës Federale, bankës qendrore të SHBA-ve, “kur bankat ndjehen mirë, jemi mirë të gjithë”. Kështu, tek ne kemi rritje të totalit të aseteve bankare me 11.4 përqind gjatë vitit 2022. Kemi shtim të portofolit të huave, kredive të dhëna me 12.8 përqind. Po ashtu kemi rritje të depozitave bankare me 13.7 përqind dhe shtim të fitimit bankar. Janë të gjithë tregues dyshifrorë. Janë shifra që na shtyjnë ta shikojmë edhe këtë vit një vit të mbarë të veprimtarisë bankare. Tani Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare po punojnë më shumë në anën cilësore. Në atë që quhet thithja e klientelës, nëpërmjet kanaleve digjitale.

Ofrimi i shërbimeve digjitale është domosdoshmëri sot, për të bërë banking. Gjithandej sot ke ATM dhe numri i POS, aparateve që mund të bësh pagesa me karta bankare është shtuar. Kemi një rritje të numrit të këtyre aparateve me rreth 18 përqind për vitin 2022. Kështu që njerëzit, përveç internetit, kanë mundësi të kryejnë blerje mallrash apo shërbimesh, duke përdorur kartën e debitit apo të kreditit në njësi të ndryshme biznesi, në dyqane, restorante, hotele, etj. Karta, e-banking, internet banking janë të gjitha forma të reja që të bëjnë që jo domosdoshmërisht të shkosh në bankë. Pra jo vetëm transaksion me letër të printuar, në një mjedis bankar, ku ti si qytetar dhe klient i bankës, firmos.

Tani ka shumë pagesa me kartë, me internet, me e-banking. Qytetarët e kanë përkrahur këtë mënyrë të re të veprimeve bankare dhe po përdorin gjithnjë e më shumë këto alternativa. E vështira është kur e përdor një herë dhe dy herë. Pra, për herë të parë. Pastaj, ia ndjen lezetin mënyrës së re të sherbimeve bankare ne distance dhe nuk ndahesh më. Kjo situatë të bën optimist për më shumë shërbime bankare për qytetarin shqiptar në mënyrë digjitale, për t’ia lehtësuar jetën dhe aktivitetin.