Moda e vetullave: Trendet e 2023 dhe si të zgjidhni formën që i përshtatet më mirë fytyrës suaj

Forma jote natyrale

Para së gjithash, është shumë e rëndësishme të kuptoni se cila formë e vetullave është më e përshtatshme për fytyrën tuaj, duke përdorur atë që quhet “teknika e lapsit”:

Vendosni një laps vertikalisht në skajin e sipërm të vrimës së hundës dhe vizatoni një vijë të drejtë imagjinare për të identifikuar pikën e nisjes së vetullave.

Megjithatë, për të llogaritur gjatësinë, gjithmonë duke filluar nga vrima e hundës, gjurmoni me laps një vijë imagjinare që kalon në cepin e syrit dhe arrin deri te vetulla.

Së fundi, për të llogaritur pikën më të lartë të harkut, kaloni një vijë imagjinare përmes nxënësit derisa të arrini në vetull.

Pastaj llogaritni përmasat e duhura në harmoni me fytyrën tuaj, mund të filloni të punoni mbi vetullat duke ndjekur formën e tyre natyrore. Vetullat duhet të rimodelohen rreth një herë në muaj, në mënyrë të preferuar në mbrëmje, veçanërisht nëse zona ka prirjen të kuqërremtësohet.

Truket për të pasur vetulla të trasha dhe natyrale por me stil

Mund t’i krehni vetullat çdo ditë lart për t’i bërë ato të duken më të trasha dhe menjëherë të merrni një pamje më natyrale dhe në të njëjtën kohë të krehur mirë.

Për të arritur një efekt të çrregullt, por me stil, mund të aplikosh një vaj delikat për lëkurën, si ulliri ose arra e kokosit, dhe t’i masazhosh në flokë me majat e gishtave çdo natë para se të flesh. Në mëngjes, lajeni fytyrën me ujë të ngrohtë për të hequr mbetjet e vajit.

Mund ta përdorësh henën për vetullat si për të ndrequr çdo defekt, ashtu edhe për t'i dhënë një intensitet më të madh shikimit. Sa për zgjedhjen e ngjyrës, zgjidhni një ose dy ton më të errët se ai natyror për të indentifikuar vetullat e rralla ose zgjidhni hijen më të afërt me atë të flokëve për një efekt më natyral dhe harmonik.