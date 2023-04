“Spiuni i natës”/ Cllevios nuk i del inati me Noizyn, këngëtari e sulmon sërish në rrjetet sociale

Që prej ditës së pare që u lirua nga burgu, reperi Clevio hyri menjëherë në TikTok duke ngacmuar sërish Noizyn. E duket se këngëtarit nuk po i del ende inati me Rigelsin, ku e ka sulmuar sërish dhe kësaj here ka pqrdorur një ndër këngët e tij, teksa e cilëson dhe si ‘spiun’.









Madje gjatë ‘Iive’-t ai ka përmendur dhe Stresin, për të cilin thotë se së bashku me Noizyn dy gjysma bëjnë një spiun të plotë.

“Jam edhe një herë në arrest shtëpie se më ka futur mbreti i natës. Po t’i bija shkurt do të thoja spiuni i natës. A më takon t’i them je i ftuar edhe një herë si spiun i natës? Me gjithë Stresin, gjysmën tënde. Ti me gjithë gjysmën tënde bëheni dy spiuna të plotë,”-thotë ndër të tjera Klevioli.

Kujtojnë se togat e zeza dhanë masën e sigurisë “arrest shtëpie” ndaj tij. Cllevio u arrestua më 16 prill pas denoncimit të Noizy-t, emri i vërtetë i të cilit është Rigels Rajku.

Ky i fundit deklaroi se Cllevio i kishte shkaktuar frikë e ankth me kërcënimet me jetë që i bënte. Me anë të një shkrimi të gjatë në Instagram, reperi sqaroi konfliktin me këngëtarin pas padisë së bërë një ditë më parë ndaj tij për përndjekje ta vazhdueshme ndaj tij dhe familjarëve të tij.

Noizy shprehet se vazhdimisht është tërhequr nga hakmarrja ndaj tij në rrugë ligjore për shkak se i vëllai i Cllevios i është lutur ta lërë me aq. Ai shton se ka vendosur ta bëjë edhe njëherë të njëjtën gjë për të njëjtën arsye duke qenë se i vëllai ka ardhur për ta takuar. (Kliko këtu)