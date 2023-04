Manchester City ka kaluar pa probleme në finalen e FA CUP. “Qytetarët” triumfuan 3-0 ndaj Sheffield UTD, në ndeshjen e luajtur në Wembley.









Pjesa e parë u vendos nga një gol i Mahrez me penallti. Algjeriani rrëmbeu të gjithë skenën në pjesën e dytë, teksa shënoi edhe 2 herë të tjera në portën e mbrojtur nga Foderingham.

Skuadra e Guardiola duhet të presë për të mësuar se me kë do të përballet në finale, me Brighton apo Manchester United.