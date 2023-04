VIDEO/ Penalltia e mohuar për Hysajn tërbon Lacion, mbrojtësi shqiptar sulmon: Arbitër i turpshëm, më hoqi 5 vite jetë

Lacio u mund në shtëpi nga Torino me rezultatin 0-1, megjithatë drejtuesit e skuadrës kryeqytetase po ndihen të vjedhur nga arbitri i ndeshjes, Davide Gersini.









Në minutën e 13 të takimit, Hysaj depërton në zonë dhe ndalet me faull nga Singo, aty ku vendasit pretendojnë për penallti. Pavarësisht pretendimeve që kishin, arbitri ka marrë konfirmimin nga zona “VAR” duke lejuar vazhdimin e lojës. Në intervistën pas ndeshjes, Hysaj u shpreh se sot ka pasur një arbitër të turpshëm në lojë.

“Një ndeshje që do të na mbetet peng, por nuk dorëzohemi. Isha para portës dhe nuk u hodha vetë, por ishte penallti e pastër dhe arbitri tregohet i turpshëm. Gjykimi i tij na vuri në vështirësi. Ne e dimë si luan Torino dhe kemi gjithmonë probleme me ta por duhet të marrim gjërat pozitive; qëndruam në lojë për 90 minuta. Sot nuk ka përfunduar asgjë. Ndeshjen tjetër do të luajmë me Interin dhe do të jetë një ndeshje e madhe për tu luajtur. Nervat? Është e vështirë për një lojtarë të qëndrojë i qetë me një arbitër si ky. Sot kam humbur 5 vite jetë”, u shpreh Hysaj as ndeshjes.

