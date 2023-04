Liverpool ka marrë fitoren e dytë radhazi në kampionat, pasi triumfoi 3-2 me Nottingham.

Pjesa e parë do përfundonte pa gola, ndërsa në minutat e para të pjesës së dytë skuadrat do shënonin nga një gol me Diego Jota dhe Williams.









The Reds do ndëshkonin mysafirët në të 55-tën, përsëri me Diego Jotën. Ekipi i Cooper do gjente forcën për të barazuam me Gibbs White, por do ishte Mohammed Salah që do shënonte golin e suksesit për skuadrën nga “Anfield”, 20 minuta nga fundi.

Liverpool renditet në vendin e shtatë, Nottingham është e parafundit.