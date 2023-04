Sali Berisha ka prezantuar sot kandidatët e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Konispolin dhe Sarandën. Gjatë fjalë së tij Berisha u shpreh ndër të tjera se kandidatët e tij janë me dinjitet dhe se primaret është një standard nga më të përparuarit.









“Shumë herë kam ardhur në Sarandë, kam paraqitur kandidatë për deputetë, kam paraqitur kandidatë për kryetarë bashkie, por kësaj here është më e veçanta e jetës time.

Sepse sot ne paraqesim kandidatë për kryetar të bashkisë së Sarandës dhe Konispolit, dy qytetarë shembullorë, dy njerëz, familjarë të shkëlqyer, dy punëtorë të virtytshëm.

Dy njerëz, që e duan shumë Sarandën dhe Konispolin. Në dallim nga të gjithë të tjera, janë kandidatët tuaj, janë kandidatë të vullnetit tuaj, të votës tuaj, por në fakt edhe të dinjitetit tuaj. Sepse asgjë, nëse e marrim lirinë dhe e studiojmë, sa herë të vështrojmë mbi të, të përpiqemi ta zbërthejmë, gjithnjë në zemër të saj, do të gjejmë dinjitetin e njeriut.

Ndaj dhe ne vijmë këtu kësaj here me kandidatët tuaj, duke respektuar vullnetin dhe dinjitetin tuaj. Këta janë kandidatë krenarë, por janë gjithashtu kandidatë të vetëdijshëm se kanë çdo detyrim pafundësisht ndaj jush. Nuk janë kandidatët të kryetarit të partisë, nuk janë kandidatë të kryesisë së partisë. Ju garantoj se sado që në këtë Shqipëri me 1000 probleme, por ky standard është sot nga më të përparuarit që ekziston mbi tokë dhe ne duhet të jemi krenarë me këtë standard.

Shpërndarja jo gjithnjë është e barabartë në çdo gjë, se po të ishte e barabartë Saranda mbase mund të vendosej në një vend tjetër, por ja që kjo bukuri e dheut është e vendosur në Shqipëri. Kështu që, me primaret ne kemi shënuar një arritje të madhe. Ju dëgjuat programet e tyre, programe të një përgjegjësie të lartë.

Programe të një përkushtimi dhe dashurit të vërtetë për komunitetin, për Sarandën për Konispolin, programe për të cilat kandidatët për qytetar të parë vendorë, synojnë të shënojnë kthesën e madhe, në këto dy zona ndër më të bukura e kësaj toke.

E them këtë sepse nuk ka nevojë të thurësh vargje, apo të bësh theozë për Sarandën, por duhet ta dini se sa herë që unë dua të pushoj shpirtërisht, një nga vendet që shkon e prehet mendja ime është në malin e Milesë, para së cilit ti ke pamjen më të magjishme që mund të kesh parë ndonjëherë. E keni vetë parasysh, unë një lidhje me malet e kam të pazgjidhshme.

Ne vijmë sot në këtë ngjarje shumë të madhe dhe me 14 maj, vendosim për qytetar të parë, në fakt vendosim për shumë më tepër. Vendosim për fatin e Sarandës, fatin e Konispolit, fatin e Shqipërisë.

Miqtë e mi!

Pavarësisht resurseve të jashtëzakonshme që ka Saranda, që ka Konispoli, vitalitetit të burrave, grave, të rinjve të kësaj zone, përsëri sot Saranda është një tokë që braktiset. Përsëri Konispoli është një vend që braktiset. Berati është i shënuar një nga 50 vendet më mahnitëse të globit si qytet, përsëri Berati braktiset, braktiset nga banorët e tij. Dhe kështu braktiset Shqipëria.

E kështu erdhëm ne në 8 vite të kësaj qeverie të humbasim 1/3 e popullatës, të humbasim më shumë se

Ukraina nga agresioni rus. Edhe ata kanë ikur në zona të tjera, edhe këta vëllezërit, motrat tona ikin dhe shkojnë refugjatë në vende të tjera.

Shumica dërrmuese, 80% e këtyre që kanë ikur janë të rinj, nën 30 vjeç. A mund ta imagjinojmë pak për një moment se çfarë ka ndodhur me neve; kemi humbur më shumë se një gjeneratë dhe në rast se ecim kështu, si symbyllas, në rast se ecim kështu me indiferencë apo të mashtruar ju garantoj se pas 8 vitesh, ata 1 milionë shqiptarë më së paku do të marrin mbrapa edhe 1 milionë tjetër, çfarë do të mbesë këtu?

Nuk dua ta besoj dhe i sigurtë që nuk do të ndodhë, por një analist britanik thoshte se aty do të mbeten, vetëm trafikantë, qeveritarë dhe oligarkë të tyre. Pra është një moment kritik që kërkon një përgjegjësi të madhe nga ne. Kërkon, me 14 maj, të votojmë ndryshimin, vota jonë për ndryshimin, është votë për shpresë, është votë për të ardhmen.”, tha Berisha.