Alibeaj prezanton kandidatin e PD-së në Sarandë: Sfida jonë rinovimi i PD-së, të ngremë të djathtën reale

Kryetari i Partisë Demokratike Enkelejd Alibeaj nga Saranda ka prezantuar kandidatin për kryetar bashkie për këtë qytet Skënder Muçon. I pranishëm me Alibeaj ishte edhe deputetin e Qarkut Vlorë Arbi Agalliu.









Për Alibeajn, pas zgjedhjeve lokale, sfidë është rinovimi i PD-së dhe ngritja e të djathtës reale.

‘Saranda vuan nga korrupsioni i vazhdueshëm. Kemi zgjedhur një njeri të nderuar që e bën jetën e tij këtu. Do të jeni ju ata që do ta vlerësoni. Kjo është ajo që ne kemi bërë si zgjidhje. Sfida e parë që kemi është sfida e zgjedhjeve lokale, por për ne ka edhe një sfidë tjetër është sfida për të rinovuar PD-së. Tani është koha që bashkë me PD-në të ngremë të djathtën reale, që bazohet tek demokracia. Sot i vetmi ishull i pa korruptuar në Shqipëri është PD-ja.’- tha Alibeaj.