Google prezanton risinë e rradhës, ‘chabot’-i i ri mund të gjenerojë dhe korrigjojë kode

Chatboti Bard AI i Google tani mund të gjenerojë dhe korrigjojë kodin.









Mjeti AI i bisedës i Google, Bard, tani mund të ndihmojë zhvilluesit e softuerit me programim, duke përfshirë gjenerimin e kodit, korrigjimin dhe shpjegimin e kodit – një grup i ri aftësish që u shtuan në përgjigje të kërkesës së përdoruesit

Kodimi ka qenë një nga kërkesat kryesore që Google ka marrë nga përdoruesit, sipas një postimi në blog të së premtes nga drejtuesja e produktit të Google Research, Paige Bailey.

Google tha se po lançon këto aftësi të zhvillimit të softuerit në më shumë se 20 gjuhë programimi duke përfshirë C++, Go, Java, JavaScript, Python dhe TypeScript. Përdoruesit mund të eksportojnë kodin Python në Google Colab. Bard mund të ndihmojë gjithashtu me funksionet e shkrimit për Google Sheets.

Së bashku, kjo do të thotë që Bard, eksperimenti gjenerues i AI-së që Google filloi në fillim të këtij viti, mund të rishikojë dhe ndihmojë përdoruesit të korrigjojnë kodin e tyre burimor rresht pas rreshti. Google tha që zhvilluesit mund t’i thonë Bardit “ky kod nuk funksionoi, ju lutemi rregulloni atë” dhe ai do të ndihmojë në korrigjimin e gabimeve.

Ai gjithashtu mund të përkthejë kodin nga një gjuhë në tjetrën dhe të shpjegojë copat e kodit, një veçori e dobishme për ata që janë të rinj në programim.