Habit Graciano Tagani me deklaratën e tij për Kiarën: U fut vetëm për klikime, më vjen keq për të

Graciano Tagani pjesë e panelit të e misionit ‘E Diell’ ka folur së fundmi për Kiarën duke deklaruar se e njeh prej kohësh dhe e ka shoqe.









Balerini profesionist tha gjithashtu që më vjen keq për të sepse është futur komplet ndryshe vetëm për disa klikime.

”Me vjen keq shumë për të sepse unë e kam shumë shoqe dhe para se të futej kemi biseduar gjatë ajo atë natyrë ka të çiltër të mire por herën e fundit ajo u kthye vetëm për të marrë to pak klikime qime që kishte humbur se e shikoi se ishte sjell keq me Luizin dhe do dilte më mirë në sytë publikun nëse sillet më mire. Ajo nuk mund të ndryshojë për dy javë ajo nuk është kiara më vjen keq për të.”- tha ai