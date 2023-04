Historia e pabesueshme e burrit që priti më kot dhjetë ditë në një aeroport takimin e tij online

Takimet online fshehin gracka, ndonjëherë profili i personit me të cilin mund të flirtojmë as që ekziston. Por në rastin e një burri nga Holanda, situata arriti në ekstreme. Ishte viti 2016 kur atëherë 41-vjeçari Alexander Pieter Cirk fluturoi nga vendi i tij në Kinë për të takuar më në fund partneren e tij në internet, një grua 26-vjeçare që e njihte thjesht si Zhang.









Por kur Cirk i shkroi Zhang se po vinte ta takonte, ajo thuhet se nuk e besoi. “Lidhja jonë e dashurisë kishte përparuar, por së fundmi ai ka qenë paksa i ashpër me mua”, raportohet të ketë thënë ajo në një media lokale. “Një ditë, çuditërisht, ai më dërgoi një foto të biletave të avionit dhe mendova se po bënte shaka. Pastaj ai nuk më kontaktoi më’.

Zhang pohoi se gjatë atyre ditëve ajo kishte planifikuar të bënte një operacion plastik në një qytet tjetër dhe celulari i saj ishte i fikur, kështu që nuk kishte asnjë mënyrë që Holandezi Fluturues të kontaktonte me të. Megjithatë, ai nuk u dorëzua. Në fakt, ai priti dhjetë ditë në aeroport, me shpresën se do të shfaqej e dashura e tij online.

Më në fund, njeriu fatkeq u mblodh i rraskapitur nga aeroporti dhe u dërgua në spital.

Kur Zhang u shërua nga operacioni plastik, ajo pohoi se do të dëshironte që ata të vazhdonin romancën e tyre, por zogu kishte fluturuar: Cirk ishte kthyer në vendin e tij. Ata ndoshta nuk ishin menduar të ishin bashkë në fund të fundit.

