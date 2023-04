Kalendari i Superiores, Tirana dhe Partizani vijojnë garën në distancë, ndeshjet e radhës

Java e 31-të e Superiores luhet në dy ditë me pesë sfida të tjera interesante që do të vendosin fatet e këtij sezoni. Të shtunën e 29 prillit, Bylisi do të presë në shtëpi Laçin në orën 15:00, ndërsa po në këtë ditë, Partizani luan në transfertë përballë Erzenit në orën 18:00.









Tre sfidat e tjera do të luhen të nesërmen, të dielën e 30 prillit. Në orën 15:00 Tirana do të presë Kastriotin, ndërsa po në këtë orë Kukësi pret Teutën. Ndeshja që do të mbyllë javën është ajo mes Vllaznisë dhe Egnatias në “Loro Boriçi” në orën 18:00.

JAVA E 31-TË

E SHTUNË (29.04.2023)

BYLIS – LAÇI 15:00

ERZENI – PARTIZANI 18:00

E DIELË (30.04.2023)

TIRANA – KASTRIOTI 15:00

KUKËSI – TEUTA 15:00

VLLAZNIA – EGNATIA 18:00