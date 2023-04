Të zhdukur prej disa javësh, “Koçolja” dhe Sulovari dyshohet se janë vrarë dhe groposur në një fshat në Konispol. Familjarët nisin kërkimet

Leonard Thodhori i njohur ndryshe si “Koçolja” dhe Fatmir Sulovari (Krasniqi) dyshohet se janë ekzekutuar dhe groposur në fshatin Vrinë të bashkisë së Konispolit









Burime bëjnë me dije për Panorama TV se prej orëve të para mëngjesit në drejtim të kësaj zone janë nisur familjarët e dy të zhdukurve për ta krehur atë fizikisht me qëllim gjetjen e trupave.

Në 48 orët e fundit janë shoqëruar disa persona me precedentë penalë të arrestuar gjatë dy viteve të fundit për vepra të ndryshme penale.

Motivi kryesor i ngjarjes që ka të bëjë me dy të zhdukurit dyshohet se lidhet me shitjen e një toke, ndërsa nga ana tjetër personat e arrestuar janë me precedentë penalë në fushën e narkotikëve.

Autorët janë kujdesur të fshehin provat pasi një prej 8 automjeteve të sekuestruara për verifikim rezulton se ka pasur disqet e gomave të lyera për të humbur gjurmët.