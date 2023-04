Ashley Graham shpallet gruaja më seksi në botë (FOTO)

Ashley Graham, modelja 35-vjeçare dhe nënë e tre fëmijëve, është shpallur “gruaja më seksi në botë” nga revista Maxim. Modelja plus size zbukuron kopertinën e numrit ‘Hot 100’ të revistës.









E veshur me të brendshme të dukshme dhe një mantel me pupla, ajo la pas emra të mëdhenj si Margot Robbie, Cara Delevingne dhe Ana De Armas.

Për këtë vit, Graham arriti të mposhtte pjesën tjetër dhe të bëhej “mbretëresha e kurbave” nga revista, e cila e vlerësoi atë si një avokate e pozitivitetit trupor, pra lëvizjes në favor të pranimit të diversitetit të tipit trupor.

Në fotot e “triumfit” të tij, modelja e famshme me kurba pozon me të brendshme dhe kryesisht sutjena, por edhe me poza zbuluese.

Në intervistën që dha, ajo foli për trupin e saj në ndryshim dhe rëndësinë e “përqafimit të formave dhe madhësive të ndryshme të trupit”. Ajo u tregua e sinqertë për strijat dhe lëkurën e saj të lirshme në Instagram pasi mirëpriti binjakët me bashkëshortin Justin Ervin në janar 2022. Graham ndau gjithashtu se me të, trupi i saj është si i gjithë të tjerëve. “Gjithmonë po ndryshon dhe gjithmonë po evoluon”.

Kopertina e fundit e Graham për Maxim shënon një moment të rëndësishëm në karrierën e saj. “Herën e parë që isha në kopertinën e Maxim nuk pata tre fëmijë dhe këtë herë kam tre foshnja të vogla”, tha ajo, duke shtuar: “Të bën të kujtosh se ‘hot’ vjen në kaq shumë skenarë dhe se vjen në të gjitha format dhe madhësitë:” the sizes”.

Fotot e saj zbuluese në Instagram

Graham ka një nga llogaritë më të njohura në Instagram të modelimit plus size në botë, me 20 milionë ndjekës në profilin e saj.

Shumica e postimeve të saj janë foto nudo apo zbuluese të saj, ku ajo tregon “të metat” e saj trupore dhe i vë në pah, duke i përcjellë mesazhet e saj audiencës.

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)