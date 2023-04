“Emiriana Sako është shalqi me provë”, Rama nga Durrësi: Pse do marrim një kumbull që ka dalë nga zorra qorre?

Nga Durrësi, kryeministri Edi Rama u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë kryertaren aktuale Emirjana Sako.









Për këtë të fundit Rama tha se është “shalqi me provë” dhe qytetarët e Durrësit nuk kanë pse votojnë për një “kumbull” që vjen nga zorra qorre.

“PD-ja ka një histori të veten në Durrës që nuk mund të harrohet ndërsa sot është koha kur nuk duhet parë as majtas as djathtas por tek fëmijët që rriten në këtë qytet dhe për të dhënë një votë me 14 maj që i përfaqëson edhe ata. E vërteta e do që ta themi ashtu siç është, Ani kur mori ndërtimin e mori sepse tërmeti e ngjiti në drejtimin e kryetares së Bashkisë jo se kishte ambicien të bënte karrierë politike, sot Durrësi është një nga qytetet më të pastra të Shqipërisë dhe mbrapa pasqyrës qëndron një grua, që e di shumë mirë, në fillim hera e parë që e kam parë e kam parë në zoom dhe i thashë merre krevatin e shko në Bashki. Më thanë kur po vija këtu se ishte hap fjala që konkurrenti i Anit qenka çun I mirë, unë skam thënë ashtu se nuk e njoh mund të jetë po pastaj unë nuk kam motër për të martu, me 14 maj populli do zgjedhe kë të marrë në punë e cilat janë punët që duhen bërë, Anin e kemi shalqi me provë pse do marrim një kungull që ka dalë nga zorra qorre, se e mësova me këtë rast se apandesitit i thuhet zorra qorre, unë e hoqa pse duhet ta marrë Durrësi? Edhe Shqipëria duhet at heqë zorrën qorre. Te fleta e votimit si do dalin këto gra nga shtëpia e të votojnë për Like floririn? Me Like floririn fiton vetëm Monika Floriri, më duket e thjeshtë dhe për faktin që Durrësin e kemi futur në shpejtësi zhvillimi me projekte që do të kenë impakt në të gjithë rajonin tonë. Porti i ri i Durrësit është një dalje e vendit tonë në një tjetër zonë të rëndësisë për të cilin ka një interes shumë të madh ndërkombëtar. Hekurudha që po ndërtohet dhe stadium I ri që s’do të jetë thjeshte stadium por një lagje e re e qytetit. Jemi duke negociuar me një nga klubet më të mëdha në botë për të sjellë akademinë e futbollit. Kur shkon tek zysha nuk i thu për kë voton ti se unë kam çunin që do të mësojë anglisht, por i thua a do t’i mësosh çunit anglisht? Nuk kërkon një demokrat që është karrocier për të rregullu çezmën. Kërkon socialistin hidraulik. Unë e kam vërtetuar thënien e Margaret Thatcher, e cila thotë ‘Nëse do të bësh muhabet bëje me burra, nëse do të mbarosh punë mbaroje me gra’. Hajde ta nezim içik pallatin e sportit. Ti s’je hudhër zemër je pjeshkë”- tha Rama.